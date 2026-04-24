Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây gia tăng, uy hiếp nhà dân

Ngày 24/4, UBND xã Mỹ Thạnh cho biết, điểm sạt lở tại ấp 2, bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây đang có dấu hiệu lan rộng. Khu vực nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo, khoanh vùng và vận động người dân di dời tài sản. Chính quyền xã cũng đã báo cáo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Trước đó, ngày 16/4, tại khu vực trên đã xuất hiện một điểm sạt lở dài khoảng 50m, sâu 1m, rộng 4m. Hiện tượng sụp lún tạo hàm ếch ăn sâu vào nền đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, có thể gây sụp đổ bất ngờ.

Dù không ghi nhận thiệt hại về người, sự cố đã ảnh hưởng đến 2 căn nhà, gây lún nền, hư hỏng sân và cây trồng, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm. Chỉ trong 3-4 năm gần đây, trên đoạn sông dài khoảng 3km qua xã Mỹ Thạnh đã xuất hiện khoảng 7 điểm sạt lở nguy hiểm. Các giải pháp tạm như đóng cừ dừa, cừ tràm, đắp đất chỉ mang tính đối phó, hiệu quả không bền vững.

Được biết, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 77 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 32km, ảnh hưởng gần 2.000 hộ dân, thiệt hại khoảng 85 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026, nhiều khu vực tiếp tục được công bố tình huống khẩn cấp. Trước thực trạng này, Tây Ninh đã ban hành kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030.

Tây Ninh ưu tiên các giải pháp cấp bách, như: cảnh báo, di dời dân, xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng. Mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành bản đồ hiện trạng, đến năm 2030 đảm bảo toàn bộ khu dân cư ven sông trong vùng nguy cơ được cảnh báo kịp thời. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 dự kiến gần 13.700 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn để xử lý căn cơ bài toán sạt lở.