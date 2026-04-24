  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây gia tăng, uy hiếp nhà dân

Thứ Sáu, 18:56, 24/04/2026
VOV.VN - Sạt lở bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây qua xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) đang diễn biến phức tạp, xuất hiện “hàm ếch” ăn sâu, đe dọa trực tiếp nhà cửa và tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, đồng thời báo cáo tỉnh để có hướng xử lý lâu dài, giảm thiểu rủi ro.

Ngày 24/4, UBND xã Mỹ Thạnh cho biết, điểm sạt lở tại ấp 2, bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây đang có dấu hiệu lan rộng. Khu vực nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo, khoanh vùng và vận động người dân di dời tài sản. Chính quyền xã cũng đã báo cáo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Sạt lở xảy ra ngay trước nhà, khiến một số hộ dân lo lắng (Ảnh: H.D)

Trước đó, ngày 16/4, tại khu vực trên đã xuất hiện một điểm sạt lở dài khoảng 50m, sâu 1m, rộng 4m. Hiện tượng sụp lún tạo hàm ếch ăn sâu vào nền đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, có thể gây sụp đổ bất ngờ. 

Dù không ghi nhận thiệt hại về người, sự cố đã ảnh hưởng đến 2 căn nhà, gây lún nền, hư hỏng sân và cây trồng, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Chỉ trong 3-4 năm gần đây, trên đoạn sông dài khoảng 3km qua xã Mỹ Thạnh đã xuất hiện khoảng 7 điểm sạt lở nguy hiểm (Ảnh: H.D)

Theo chính quyền địa phương, tình trạng sạt lở tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm. Chỉ trong 3-4 năm gần đây, trên đoạn sông dài khoảng 3km qua xã Mỹ Thạnh đã xuất hiện khoảng 7 điểm sạt lở nguy hiểm. Các giải pháp tạm như đóng cừ dừa, cừ tràm, đắp đất chỉ mang tính đối phó, hiệu quả không bền vững.

Sạt lở bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây qua xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) đang diễn biến phức tạp (Ảnh: H.D)

Được biết, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 77 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 32km, ảnh hưởng gần 2.000 hộ dân, thiệt hại khoảng 85 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026, nhiều khu vực tiếp tục được công bố tình huống khẩn cấp. Trước thực trạng này, Tây Ninh đã ban hành kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030.

Tây Ninh ưu tiên các giải pháp cấp bách, như: cảnh báo, di dời dân, xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng. Mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành bản đồ hiện trạng, đến năm 2030 đảm bảo toàn bộ khu dân cư ven sông trong vùng nguy cơ được cảnh báo kịp thời. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 dự kiến gần 13.700 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn để xử lý căn cơ bài toán sạt lở.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô
VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở đoạn đê bao sông Lò Gạch dài khoảng 60m xảy ra ngày 12/4/2026 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước đây) là nền đất yếu, kết hợp mực nước xuống thấp trong mùa khô làm mất ổn định mái đê trong quá trình thi công.

Sạt lở ven sông Phú An đe dọa cuộc sống, nhà ở của nhiều hộ dân tại Đồng Tháp

VOV.VN - UBND xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào lúc 06h30, ngày 12/04 tại tuyến đường  phía Đông  của sông Phú An (thuộc ấp 2, xã Bình Phú) đã xảy ra vụ sạt lở với quy mô lớn, diễn biến phức tạp.

Vụ "khoét" đất gây sạt lở ở Đồng Nai: Chưa thể xác định khối lượng đất di dời

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về việc người dân thôn 1 "kêu cứu" vì nhóm người lạ đào múc đất gây sạt lở, UBND xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo. Dù ghi nhận hiện trạng đất bị san gạt, nhưng địa phương khó trong việc xử phạt do thiếu cơ sở dữ liệu địa hình ban đầu.

