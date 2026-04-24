  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Xảy ra hàng loạt vụ sạt lở, thiệt hại nhiều tỷ đồng ở Cà Mau

Thứ Sáu, 15:51, 24/04/2026
VOV.VN - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 4h sáng ngày 24/4 trên tuyến sông Đầm Dơi, thuộc địa bàn ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của UBND xã Đầm Dơi, vụ sạt lở đã khiến đoạn lộ bê tông rộng 3m, dài khoảng 60m bị đổ sụp hoàn toàn xuống sông.  Nhiều cơ sở kinh doanh ven sông bị ảnh hưởng trực tiếp, bao gồm: 1 bến cẩu hàng, 1 xưởng sản xuất nước đá và 1 đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc thủy sản.

Vụ sạt lở ven sông Đầm Dơi làm thiệt hại nhiều cơ sở kinh doanh ven sông

Ước tính tổng thiệt hại tài sản trong vụ việc hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo, khu vực này vẫn có nguy cơ sạt lở thêm một đoạn dài từ 20 đến 30m.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Đầm Dơi đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, quân sự xã phối hợp cùng các ngành chuyên môn đến hiện trường để hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền cũng đã tiến hành cắm biển báo nguy hiểm và phong tỏa toàn bộ lối đi qua khu vực sạt lở.

Tình hình sạt lở ở điểm ven sông Đầm Dơi có thể tiếp diễn

Trước đó, vào ngày 22/4, tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (thuộc xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cũng ghi nhận một vụ sụt lún dài 61m, rộng 4,5m. Vào ngày 9/4, trên tuyến kênh xáng này cũng xảy ra vụ sạt lở, làm thiệt hại khoảng 30m đường lộ.

Vụ sạt lở ở Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Vào sáng 21/4, tại phường Tân Thành, một đoạn bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau dài gần 30m đã bị sạt lở, kéo đổ 4 căn nhà xuống lòng kênh và làm hư hại một phần 2 căn nhà kế bên, gây thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Trần Hiếu-VOV/ĐBSCL
Tag: sạt lở Cà Mau sông Đầm Dơi sụp lộ bê tông thiệt hại tiền tỷ sạt lở ven sông nhà dân bị cuốn trôi cảnh báo nguy cơ tiếp diễn di dời khẩn cấp kênh xáng Đông Hưng thiên tai miền Tây
Sạt lở mỏ đá ở Cẩm Giàng, Thái Nguyên
Sạt lở mỏ đá ở Cẩm Giàng, Thái Nguyên

VOV.VN - Một vụ sạt lở mỏ đá xảy ra đêm 19/4 tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô
Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở đoạn đê bao sông Lò Gạch dài khoảng 60m xảy ra ngày 12/4/2026 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước đây) là nền đất yếu, kết hợp mực nước xuống thấp trong mùa khô làm mất ổn định mái đê trong quá trình thi công.

Vụ "khoét" đất gây sạt lở ở Đồng Nai: Chưa thể xác định khối lượng đất di dời
Vụ "khoét" đất gây sạt lở ở Đồng Nai: Chưa thể xác định khối lượng đất di dời

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về việc người dân thôn 1 "kêu cứu" vì nhóm người lạ đào múc đất gây sạt lở, UBND xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo. Dù ghi nhận hiện trạng đất bị san gạt, nhưng địa phương khó trong việc xử phạt do thiếu cơ sở dữ liệu địa hình ban đầu.

