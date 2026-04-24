Xảy ra hàng loạt vụ sạt lở, thiệt hại nhiều tỷ đồng ở Cà Mau

Theo báo cáo của UBND xã Đầm Dơi, vụ sạt lở đã khiến đoạn lộ bê tông rộng 3m, dài khoảng 60m bị đổ sụp hoàn toàn xuống sông. Nhiều cơ sở kinh doanh ven sông bị ảnh hưởng trực tiếp, bao gồm: 1 bến cẩu hàng, 1 xưởng sản xuất nước đá và 1 đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc thủy sản.

Vụ sạt lở ven sông Đầm Dơi làm thiệt hại nhiều cơ sở kinh doanh ven sông

Ước tính tổng thiệt hại tài sản trong vụ việc hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo, khu vực này vẫn có nguy cơ sạt lở thêm một đoạn dài từ 20 đến 30m.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Đầm Dơi đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, quân sự xã phối hợp cùng các ngành chuyên môn đến hiện trường để hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền cũng đã tiến hành cắm biển báo nguy hiểm và phong tỏa toàn bộ lối đi qua khu vực sạt lở.

Tình hình sạt lở ở điểm ven sông Đầm Dơi có thể tiếp diễn

Trước đó, vào ngày 22/4, tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (thuộc xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cũng ghi nhận một vụ sụt lún dài 61m, rộng 4,5m. Vào ngày 9/4, trên tuyến kênh xáng này cũng xảy ra vụ sạt lở, làm thiệt hại khoảng 30m đường lộ.

Vụ sạt lở ở Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Vào sáng 21/4, tại phường Tân Thành, một đoạn bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau dài gần 30m đã bị sạt lở, kéo đổ 4 căn nhà xuống lòng kênh và làm hư hại một phần 2 căn nhà kế bên, gây thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.