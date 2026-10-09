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Đà Nẵng đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Thứ Sáu, 17:36, 09/10/2026
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VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân” theo Nghị quyết 72, bên cạnh việc khám cho người dân ở các vùng đặc thù, ngành Y tế thành phố đang tập trung khám cho học sinh toàn thành phố.

 

Việc khám sàng lọc giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe của học sinh, đồng thời cập nhật, hoàn thiện dữ liệu y tế, phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.

Thời gian qua, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, trạm y tế các địa phương đẩy mạnh khám sàng lọc sức khỏe cho học sinh trên toàn thành phố. Tại Trường THCS Trưng Vương, phường Hải Châu, ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe cho hơn 2.300 học sinh. Trong đợt khám sức khỏe này, bên cạnh việc kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản của học sinh thì nhân viên y tế cũng chú trọng khám chuyên sâu, giúp phát hiện sớm những vấn đề cần lưu ý, làm cơ sở để nhà trường và gia đình tiếp tục theo dõi, tư vấn và phối hợp chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Kết quả sau khám đã được cập nhật vào dữ liệu quản lý sức khỏe.

Em Bùi Thùy Lâm, học sinh lớp 7/2, Trường THCS Trưng Vương, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết: “Em thấy chương trình này rất thiết thực, qua buổi khám sức khỏe này, chúng em có thể nắm bắt được tình hình sức khỏe của mình và nắm bắt được những vấn đề mình cần lưu ý để điều chỉnh chế độ ăn, nghỉ ngơi và sinh hoạt cho phù hợp hơn”

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Nhân viên y tế khám răng hàm mặt, tai mũi họng và khám tổng quát cho từng học sinh. Kết quả sau khám đã được cập nhật vào dữ liệu quản lý sức khỏe

Còn tại Trường THPT Thái Phiên, gần 2.600 học sinh cũng đã được khám sức khỏe với các nội dung như đánh giá thể lực, thị lực, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, cơ xương và một số vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học trò. 

Em Thiệu Trị, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Thái Phiên, Phường Thanh Khê cho biết, việc được kiểm tra và tư vấn sức khỏe càng có ý nghĩa khi các em đang bước vào giai đoạn học tập, ôn thi với cường độ cao. “Em thấy chương trình khám sức khỏe này cần thiết và ý nghĩa, bởi vì chúng em theo dõi được tình trạng sức khỏe của mình để có thể điều chỉnh lịch học, ôn luyện hợp lý”, em Trị nói.

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Việc khám sức khỏe học sinh giúp các em chủ động

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho rằng, việc khám sức khỏe này rất có ý nghĩa, vừa giúp các em phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe để gia đình kịp thời có giải pháp điều trị; vừa cập nhật dữ liệu sức khỏe cho các em sau này. Việc khám sức khỏe này giúp cho nhà trường sàng lọc và hỗ trợ cho các em trong công tác chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong thời gian đến. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với cha mẹ học sinh để có sự kết hợp giữa nhà trường và xã hội trong vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu của các em học sinh.

Tính đến hết tháng 9, thành phố Đà Nẵng có gần 300 cơ sở giáo dục từ mầm non đến Trung học phổ thông tổ chức khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe cho gần 279.000 học sinh, đạt tỷ lệ trên 42%, vượt chỉ tiêu tối thiểu 40% thành phố đặt ra trước tháng 10.

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Hiện tỷ lệ khám bệnh theo NQ 72 ở Đà Nẵng đang triển khai thuận lợi
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Khám sức khỏe cho các em học sinh Trường THPT Thái Phiên, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Đến nay, tiến độ khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí tại thành phố Đà nẵng đạt hơn 70% dân số. Tuy nhiên, qua kiểm tra 93/93 xã, phường, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch; việc rà soát đối tượng, tổ chức khám, thống kê và cập nhật dữ liệu ở một số nơi chưa đồng bộ, chưa xác định chính xác số người còn phải khám.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành Y tế và các địa phương phải thay đổi phương thức tổ chức, khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số địa bàn; đồng thời yêu cầu thống nhất số liệu, cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống. Trước ngày 15/12, các địa phương phải hoàn tất rà soát những nhóm, địa bàn còn lại và cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe. 

Bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định mục tiêu không chỉ là bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe mà còn từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Chúng ta không tiếp tục thực hiện theo cách cũ là chờ rà soát danh sách, tổ chức từng đợt khám rồi tổng hợp báo cáo. Phải chuyển sang xác định rõ số người còn được khám là bao nhiêu, giao rõ trách nhiệm, lập kế hoạch cụ thể của từng địa bàn, tổ chức khám theo tiến độ và theo dõi theo kết quả, hàng tuần.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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