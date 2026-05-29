Đà Nẵng diễn tập xử lý cháy pin lithium bằng robot chuyên dụng

Tâm điểm buổi diễn tập là việc đưa robot chữa cháy chuyên dụng vào xử lý đám cháy pin lithium, loại cháy đặc biệt nguy hiểm do có khả năng phát nổ, tái cháy nhiều lần và phát sinh khí độc trong quá trình chữa cháy.

Đưa robot chữa cháy chuyên dụng vào xử lý đám cháy pin lithium

Theo tình huống giả định, hai xe đầu kéo container va chạm dưới chân cẩu STS khiến hai tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng. Sau va chạm, dầu diesel tràn xuống mặt cảng, đồng thời xe đầu kéo chạy điện phía sau bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các container chứa hàng dễ cháy và pin lithium.

Tình huống giả định là cháy pin lithium trên xe đầu kéo chạy điện.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 6 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng cao tốc cùng 2 robot chữa cháy đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn và dập lửa.

Tình huống cứu người bị nạn trong diễn tập.

Các robot được điều khiển từ xa để tiếp cận khu vực nhiệt độ cao, phun nước làm mát và khống chế cháy pin lithium, góp phần giảm nguy cơ phát nổ và bảo đảm an toàn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng cứu nạn còn sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu 2 tài xế mắc kẹt, triển khai nhiều mũi ngăn cháy lan sang hàng hóa, phương tiện và khu vực cầu cảng.

Tình huống giải cứu tài xế mắc kẹt trong vụ cháy pin

Buổi diễn tập giúp nâng cao khả năng phối hợp xử lý các sự cố cháy nổ đặc thù tại cảng biển, nhất là các vụ cháy liên quan đến pin lithium và hàng hóa nguy hiểm đang có nguy cơ gia tăng cùng sự phát triển của logistics, xe điện và thiết bị lưu trữ năng lượng.

Các robot được điều khiển từ xa để tiếp cận khu vực nhiệt độ cao, phun nước làm mát và khống chế cháy pin lithium.