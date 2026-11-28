Từ ngày 26/11 đến 28/11, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức đoàn công tác khám sức khỏe giáo viên, người lao động và học sinh tại 5 trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực miền núi gồm: La Êê, La Dêê, Đắc Pring, Hùng Sơn và A Vương. Tại các điểm trường, đoàn bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe tổng quát với nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt; đồng thời thực hiện các nội dung đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định. Đối với giáo viên, người lao động, danh mục khám còn có xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...

Bác sĩ Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng khám bệnh miễn phí cho đồng bào

Thông qua chương trình, học sinh, giáo viên và người lao động tại các địa bàn xa trung tâm có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám, chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi học tập và công tác. Qua đó, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng cũng vừa hoàn thành khám sức khỏe miễn phí gần 19 nghìn lượt người, trong đó hơn 8.000 người cao tuổi, hơn 500 người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em…

Mới đây, cũng tại xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ tổ chức đợt khám mắt, phát thuốc miễn phí cho 500 người là đồng bào Cơ Tu. Già làng Cơ Lâu Nhím ở thôn Trường Sơn, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng rất mừng, vì không phải lặn lội xuống dưới xuôi khám bệnh.

“Chúng tôi rất vui khi được các bác sĩ đến khám, vì ở đây có nhiều người cao tuổi, sức khoẻ yếu không thể đi xuống dưới đồng bằng khám bệnh được. Các bác sĩ đến tại xã Đông Giang khám bệnh cho bà con như thế này thì chúng tôi rất mừng. Mong muốn hàng tháng, hàng năm nên tổ chức khám bệnh cho cộng đồng như thế này. Mắt của tôi đến giờ ngủ buổi tối thường hay chảy nước mắt, vì vậy rất khó chịu, nhìn không được rõ, mong muốn các bác sỹ, y sỹ có thuốc men gì hỗ trợ cho chúng tôi chữa mắt”, Già làng Cơ Lâu Nhím chia sẻ.

Xe ô tô miễn phí đưa đón bà con từ Đông Giang xuống Tam Kỳ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí

Bác sĩ Kiều Quốc Chánh, Giám đốc vận hành Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ cho biết, từ đầu năm nay, hưởng ứng kế hoạch hành động của thành phố Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 72 "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", bệnh viện triển khai nhiều đợt khám bệnh miễn phí. Bệnh viện ưu tiên đồng bào là người Cơ Tu ở các xã vùng cao thành phố Đà Nẵng. Theo đó, bệnh viện tập trung khám chuyên khoa mắt, phát hiện và phẫu thuật miễn phí về đục thủy tinh thể cho người dân.

Bác sĩ Kiều Quốc Chánh khẳng định, đơn vị tiếp tục đồng hành với bà con, nếu bà con phải thay thủy tinh thể thì bệnh viện miễn phí đi lại, ăn ở và phẫu thuật: “Đối với người cao tuổi bệnh lý về mắt, tỷ lệ đục thủy tinh thể rất cao. Thông qua chương trình bệnh viện mang đến 500 suất khám mắt miễn phí, thuốc tặng bà con. Đồng thời cũng hỗ trợ hơn 30 suất phẫu thuật, phương tiện xe đưa đón cũng như các suất ăn miễn phí cho bà con để giúp bà con có bệnh lý về mắt được điều trị kịp thời, giảm bớt gánh nặng mù lòa cũng như góp phần vào chiến dịch khám sức khỏe toàn dân cho bà con, đặc biệt vùng cao”.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ khám bệnh đồng bào Cơ Tu ở xã Đông Giang, TP Đà Nẵng

Đến thời điểm này, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã khám sức khỏe miễn phí hơn 2,5 triệu người trên địa bàn toàn thành phố theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Đáng chú ý, nhiều địa phương đạt tỷ lệ khám trên 90%, tuy vậy, tiến độ khám giữa các địa bàn còn chênh lệch, một số nơi, tỷ lệ người dân đi khám còn thấp. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế và các địa phương phải tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành 100% trước ngày 15/12/2026.

Kiểm tra sức khỏe giáo viên miền núi

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Năng yêu cầu các địa phương và bệnh viện tăng cường khám chữa bệnh toàn dân, ưu tiên vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa: “Khám sức khỏe theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các đối tượng khó tiếp cận với dịch vụ y tế; Điều phối nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư sinh phẩm giữa các đơn vị; Tăng cường hỗ trợ đối với trung tâm y tế khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa”.