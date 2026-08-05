Đà Nẵng hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho người dân



Với mức hỗ trợ bổ sung từ 15% - 30% ngoài chính sách của Trung ương, nghị quyết được kỳ vọng giảm gánh nặng tài chính, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và tạo thêm cơ hội để người lao động khu vực phi chính thức có điểm tựa an sinh khi về già.

HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia trên địa bàn giai đoạn 2026-2030

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già. Chính sách này thể hiện sự chủ động của người lao động khi tự lo cho chính mình. Chị Nguyễn Thị Nhàn, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng làm công việc tự do, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng chị Nhàn vẫn quyết định dành một khoản tiền để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mỗi tháng chị Nhàn đóng 330.000 đồng, số tiền này không lớn nhưng đó là khoản tiền dành dụm để sau khi về già hưởng lương hưu. Chị Nguyễn Thị Nhàn rất vui khi nghe tin thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Nhàn tính toán, đối với hộ cận nghèo như chị, được thành phố hỗ trợ thêm mức đóng 25% tương ứng 82.500 đồng/ tháng.

Người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

“Nghe tin thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bản thân tôi rất vui và phấn khởi. Tôi làm nghề tự do nên thu nhập hàng tháng không ổn định, hiện tại tôi đã tham gia bảo hiểm xã tự nguyện hơn 3 năm. Hiện nay được hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm giúp giảm bớt được gánh nặng chi phí hàng tháng. Khi hết tuổi lao động có lương hưu hàng tháng để ổn định cuộc sống, ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tôi thấy rất ý nghĩa vì tuổi càng cao chăm sóc sức khỏe càng lớn”, chị Nhàn chia sẻ.

Nghị quyết hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua là chính sách an sinh thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để người tham gia, duy trì bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới có lương hưu và được bảo đảm cuộc sống khi về già.

Nhân viên bảo hiểm xã hội Cơ sở Thạnh Mỹ tuyên truyền tiểu thương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, hộ cận nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu và người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 25%, các đối tượng còn lại được hỗ trợ thêm 15%. Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm hỗ trợ sẽ được hưởng mức cao nhất. Chính sách được thực hiện từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, kinh phí từ ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, dù chính sách hỗ trợ trước đây đã mang lại kết quả tích cực, nhưng thu nhập của nhiều người dân vẫn chưa ổn định, trong khi mức hỗ trợ hiện hành chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Thi cho biết thêm, việc ban hành nghị quyết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội vẫn còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt ở nhóm lao động phi chính thức, lao động tự do, tiểu thương và người không có quan hệ lao động.

Tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đầu năm đến nay gần 75.000 người. Việc thành phố Đà Nẵng dành ngân sách hỗ trợ trợ thêm từ 15% đến 30% mức đóng ngoài phần hỗ trợ của Trung ương, trực tiếp giúp làm giảm số tiền người dân phải tự đóng hàng tháng. Chính sách đặc biệt có ý nghĩa đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và những lao động có thu nhập chưa ổn định. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp các khu dân cư, làng nghề truyền thống giúp người dân hiểu rõ quyền lợi ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.