Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu AND gần 26.000 mộ liệt sĩ

Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất cả nước và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của Quân khu 5.

Lực lượng chức năng khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Trước khối lượng công việc đặc biệt lớn, trong khi mùa mưa đang đến gần, thành phố đã chuyển từ triển khai tuần tự sang thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện; tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện liên tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại từng địa bàn.

Với cách làm quyết liệt, khoa học, linh hoạt, nhiệm vụ dự kiến kéo dài nhiều tháng đã hoàn thành trước mùa mưa, tạo cơ sở quan trọng để đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Quy tập hài cốt liệt sĩ từ hang đá ở thành phố Đà Nẵng

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không để một dấu tích nào bị thời gian xóa nhòa, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên.