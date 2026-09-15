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Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu AND gần 26.000 mộ liệt sĩ

Thứ Ba, 17:09, 15/09/2026
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VOV.VN -Ngày 15/9, thành phố Đà Nẵng hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất cả nước và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của Quân khu 5.

Da nang hoan thanh lay mau and gan 26.000 mo liet si hinh anh 1
Lực lượng chức năng khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN 

Trước khối lượng công việc đặc biệt lớn, trong khi mùa mưa đang đến gần, thành phố đã chuyển từ triển khai tuần tự sang thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện; tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện liên tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại từng địa bàn.

Với cách làm quyết liệt, khoa học, linh hoạt, nhiệm vụ dự kiến kéo dài nhiều tháng đã hoàn thành trước mùa mưa, tạo cơ sở quan trọng để đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Da nang hoan thanh lay mau and gan 26.000 mo liet si hinh anh 2
Quy tập hài cốt liệt sĩ từ hang đá ở thành phố Đà Nẵng

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không để một dấu tích nào bị thời gian xóa nhòa, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên.

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Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc không quản nắng mưa, ngày nghỉ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

CTV Quang Cường/VOV-Miền Trung
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