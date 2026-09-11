Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin về gần 300 mộ liệt sĩ

Thông tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng, trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cung cấp. Trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là thân nhân gia đình, ông Hùng đã gặp hai nữ cán bộ giao liên từng hoạt động tại khu vực Bắc Quảng Đà và được cung cấp thông tin về Bệnh xá 78 cùng các khu chôn cất tại khu vực Tà La - Hòn Quắm. Hiện cả hai nhân chứng đều đã qua đời.

Bản đồ khu vực (Mảnh 6640-3): Núi Hòn Tàu (Ảnh: Quang Cường)

Theo lời kể của các nhân chứng, Bệnh xá 78 từng tiếp nhận, điều trị thương binh của Mặt trận 44 Quảng Đà. Những trường hợp hy sinh phần lớn được an táng gần khu vực bệnh xá. Tại khu vực Tà La - Hòn Quắm được cho là từng có ba khu chôn cất, với tổng số gần 300 ngôi mộ.

Qua kiểm tra, đối chiếu bước đầu, một số nguồn tư liệu ghi nhận tháng 11/1969 từng phát hiện Bệnh viện 78 tại khu vực núi Hòn Tàu, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa địa danh Hòn Quắm và núi Hòn Tàu, vị trí cụ thể các khu chôn cất, số lượng, danh sách liệt sĩ vẫn cần tiếp tục xác minh.

Không ảnh khu vực tháng 3/1969 với những vệt bom B52 dày đặc

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Mặt trận 44 Quảng Đà, Bệnh xá 78 và đồng chí, đồng đội biết thông tin về đơn vị, địa điểm hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh sách liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1972 cung cấp thêm thông tin.

Mọi thông tin xin liên hệ Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0963.053.252. Mỗi nguồn tin, dù nhỏ, đều có thể góp phần xác định vị trí chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.