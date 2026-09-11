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Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ trước 15/9

Thứ Sáu, 14:08, 11/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang huy động lực lượng, triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính mộ liệt sĩ”, phấn đấu hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trước ngày 15/9.

Toàn thành phố Đà Nẵng có gần 26.000 mộ liệt sĩ cần triển khai lấy mẫu tại 144 nghĩa trang thuộc 58 xã, phường. Khối lượng công việc lớn, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng điều chỉnh phương pháp tổ chức, chuyển từ thực hiện cuốn chiếu sang triển khai đồng loạt tại tất cả nghĩa trang đủ điều kiện, không để địa phương này phải chờ địa phương khác. Các lực lượng tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi, làm việc khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật.        

Da nang phan dau hoan thanh lay mau adn xac dinh danh tinh liet si truoc 15 9 hinh anh 1
Từng phần mộ liệt sĩ được các cán bộ chiến sĩ dò tìm để lấy mẫu giám định ADN

Đến ngày 10/9, toàn thành phố đã khai quật, lấy mẫu ở gần 25.200 mộ, đạt trên 97%. Hiện còn hơn 700 phần mộ đang tiếp tục thực hiện. Trong số đã triển khai, có gần 13.600 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt tỷ lệ gần 54%; Gần 11.600 trường hợp không đủ điều kiện giám định ADN. Đến nay, gần 6.000 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia để phân tích, đối sánh, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Da nang phan dau hoan thanh lay mau adn xac dinh danh tinh liet si truoc 15 9 hinh anh 2
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng băng rừng đi tìm các liệt sĩ

Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành nhiệm vụ tại 139 trên tổng số 144 nghĩa trang, 5 nghĩa trang tại 5 xã, phường còn lại đang tiếp tục triển khai.

Cùng với công tác lấy mẫu, đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 57 trên tổng số 390 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.

Da nang phan dau hoan thanh lay mau adn xac dinh danh tinh liet si truoc 15 9 hinh anh 3
Công tác lấy mẫu ADN tại thực địa

Hướng đến mục tiêu hoàn thành công tác lấy mẫu trước ngày 15/9, các lực lượng đang tiếp tục tập trung cao độ, chạy đua với thời gian và diễn biến thời tiết. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, mà còn mở thêm hy vọng đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, khẳng định: “Các lực lượng trên các hướng vẫn tiếp tục tìm kiếm hài cốt trên các vị trí hiện nay chúng tôi đang xác định. Và Đội quy tập tìm kiếm của Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tìm kiếm và quy tập cho bằng được tất cả các cô chú đang nằm trên miền đất lạnh, rừng núi đưa về nơi an nghỉ đúng quy định và nghi thức của quân đội”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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