Quảng Trị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/9, tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mặc dù qua khảo sát chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám địa bàn, kết hợp thông tin thu thập được với phương pháp đào chặn, bóc từng lớp đất.

Hài cốt các liệt sĩ bị phân hủy

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng quy tập đã phát hiện, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật như cúc áo, đinh, tấm tăng, võng dù và các vật dụng cá nhân. Do thời gian dài, các hài cốt đã phân hủy nghiêm trọng, nhiều phần xương hóa thành đất đen.

Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm của người dân, trên nền một nghĩa trang cũ thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, Theo thông tin thu thập được, trước đây, khu vực này là nơi bộ đội đưa các liệt sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào về an táng.

Các hài cốt được phát hiện cùng nhiều di vật

Cũng trong ngày 10/9, tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật liên quan. Hài cốt bị bom đánh xáo trộn, nhiều phần xương bị vỡ. Tính từ ngày 10/8 đến nay, tại phường Quảng Trị, lực lượng chức năng đã quy tập 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể.

Căn cứ vị trí, đặc điểm mộ và các di vật tìm thấy, lực lượng chức năng xác định đây là các hài cốt liệt sĩ. Hiện chưa xác định được danh tính, quê quán. Các hài cốt và di vật đã được bảo quản để phục vụ nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin; đồng thời tổ chức chăm sóc, hương khói theo phong tục và quy định.