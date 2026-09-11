Vĩnh Long tìm kiếm, quy tập 108 hài cốt liệt sĩ qua 6 đợt

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân, hàng trăm hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, hàng nghìn mẫu hài cốt và mẫu ADN thân nhân được thu nhận, mở ra niềm hy vọng lớn cho các gia đình sau nhiều năm mòn mỏi ngóng chờ.

Theo kế hoạch tỉnh Vĩnh Long tìm kiếm, quy tập 140 hài cốt liệt sĩ; đồng thời lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 4.871 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi triển khai chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch; kiện toàn lực lượng, thành lập tổ công tác liên ngành và 4 đội lấy mẫu. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cũng được đẩy mạnh.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến kiểm tra công tác này tại tỉnh Vĩnh Long

Kết quả bước đầu cho thấy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Qua 6 đợt tổ chức tìm kiếm, với hơn 217 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng của tỉnh phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể; trong đó đã tổ chức an táng 43 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể theo quy định.

Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng, bởi mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt được tìm thấy đều gắn với một gia đình đang chờ đợi.

Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Những đồng chí được giao nhiệm vụ lần này đều là những người có tâm huyết, anh em đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả để nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ cũng như gia đình liệt sỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến dịch 500 ngày đêm”.

Không chỉ tập trung tìm kiếm, quy tập, Vĩnh Long đang đẩy mạnh một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính. Đến hết ngày 7/9/2026, toàn tỉnh đã lấy được 2.023 mẫu trên tổng số 2.283 phần mộ được triển khai; hoàn thành lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ và tiếp tục thực hiện tại các nghĩa trang còn lại. Tất cả các mẫu đều được số hóa, lập hồ sơ và bảo quản theo quy định. Tính đến hết tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 1.346 mẫu qua 2 đợt cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để phục vụ giám định ADN.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là các mẫu hài cốt phải được lấy, bảo quản và bàn giao phục vụ giám định ADN đúng quy trình, khoa học và chặt chẽ.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Vĩnh Long đã đạt được kết quả bước đầu

Ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Chúng tôi cũng đã rà soát thông tin các mộ liệt sĩ ở tại 33 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh từ các cuộc quy tập để cung cấp thông tin cho thường trực ban chỉ đạo 515 của tỉnh. Chuẩn bị tất cả các điều kiện có thể trong phạm vi quản lý của ngành, phục vụ tốt nhất các đội khai quật lấy mẫu để làm sao hoàn thành đúng theo kế hoạch tiến độ đề ra”.

Cùng với mẫu hài cốt liệt sĩ, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân cũng được Vĩnh Long triển khai đồng bộ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với gần 2.800 thân nhân liệt sĩ tại 21 điểm, tương ứng 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những mẫu sinh phẩm này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen, tạo nguồn thông tin để đối sánh, xác minh danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng công nghệ hiện đại. Với những gia đình đã chờ đợi hàng chục năm, mỗi mẫu ADN được thu nhận cũng là thêm một cơ hội tìm lại người thân; để một liệt sĩ sau nhiều thập kỷ được trả lại tên tuổi, quê quán và để gia đình có thể thực hiện trọn vẹn việc thờ phụng, tri ân.

Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Chính, em liệt sĩ ở xã Tam Ngãi, cho thấy phía sau nhiệm vụ này là những mong mỏi rất đỗi đời thường nhưng đã kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Văn Chính, em liệt sĩ ở xã Tam Ngãi, chia sẻ: “Tám anh em trai hy sinh hết 4, xác định được 1 người, còn 3 người chưa xác định được. Tôi cũng mong cho đến ngày tìm hài cốt anh”.

Nỗi mong chờ của người thân cũng chính là động lực để các lực lượng tham gia chiến dịch nỗ lực từng ngày. Để việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách thân nhân liệt sĩ. Tại các địa phương, công việc được triển khai đến từng trường hợp, nhằm hạn chế bỏ sót thân nhân và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm.

Trung tá Dương Quốc Nam, Phó Trưởng Công an xã Cầu Kè, cho biết: “Công an xã Cầu Kè cũng phố hợp với công an xã An Phú Tân, Tam Ngãi và Phong Thạnh để bố trí lực lượng kiểm tra đối chiếu danh sách thân nhân liệt sĩ”.

Những kết quả bước đầu trong Chiến dịch 500 ngày đêm cho thấy, Vĩnh Long đang triển khai nhiệm vụ theo hướng đồng bộ, từ rà soát thông tin, tìm kiếm, quy tập đến lấy mẫu hài cốt, thu nhận mẫu ADN của thân nhân và xây dựng dữ liệu phục vụ đối sánh. 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể được tìm kiếm, quy tập qua 6 đợt; hơn 2.000 mẫu hài cốt được thu nhận; hàng nghìn thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đây là những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều phần mộ chưa rõ thông tin và những gia đình đang mòn mỏi ngóng chờ, Chiến dịch 500 ngày đêm tại Vĩnh Long không đơn thuần là việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chính trị và nhân văn sâu sắc mang đậm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi danh tính được xác định hay mỗi tấm ADN của thân nhân được đối sánh thành công đều góp phần đưa những người con ưu tú trở về trọn vẹn với quê hương, gia đình, đồng thời xoa dịu những mất mát, hy sinh qua năm tháng chiến tranh.