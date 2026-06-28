Đà Nẵng khẩn trương khắc phục 35 nhà dân hư hỏng do gió lốc

Ngày 27/6, lãnh đạo xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị hư hỏng do trận mưa lớn kèm gió lốc xảy ra vào chiều 26/6.

Chính quyền địa phương khảo sát nhà dân bị hư hỏng do gió lốc (Ảnh: Duy Thái)

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn và gió lốc đã làm 35 ngôi nhà tại các thôn Xuân Thượng, Cang Đông, Phú Đa, Khánh Đức, Trung Hạ, Đồng Thành, An Thành và Thạch Khê bị tốc mái một phần; trong đó, thôn Xuân Thượng chịu thiệt hại nặng nhất với 24 nhà bị ảnh hưởng.

Ngoài thiệt hại về nhà ở, mưa lớn và gió lốc còn làm hư hỏng một số chuồng trại chăn nuôi, gây gãy đổ diện tích keo lá tràm và cây ăn quả của người dân.

Mưa lớn và gió lốc làm ngã đổ một số diện tích keo lá tràm ở xã Quế Sơn Trung (Ảnh: Duy Thái)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn Trung đã đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Lãnh đạo xã yêu cầu lực lượng quân sự, công an phối hợp hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, sớm ổn định nơi ở; nhanh chóng lập biên bản, xác định mức độ thiệt hại để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định.