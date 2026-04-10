Đà Nẵng mở lối ưu tiên sinh trắc học cho khách sử dụng VNeID mức độ 2 lên tàu bay

Sáng nay (10/4), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai trương lối đi ưu tiên sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) dành cho hành khách sử dụng VNeID mức độ 2 để lên tàu bay. Lối ưu tiên này dành cho hành khách đã đăng ký và có dữ liệu nhận diện khuôn mặt, tối ưu hóa quy trình phục vụ, rút ngắn thời gian làm thủ tục lên tàu bay.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng triển khai lối đi ưu tiên này được xây dựng trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID, cho phép nhận diện hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và xác thực trước đó.

Lối đi ưu tiên này được bố trí tại khu vực phía nam nhà ga đi quốc nội, dành riêng cho hành khách đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID 2). Hành khách làm các thủ tục qua cổng kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc quét mã điện tử, không cần xuất trình giấy tờ bản cứng truyền thống.

Trong buổi sáng nay, rất nhiều hành khách đã làm thủ tục lên tàu bay qua lối ưu tiên này. Chị Đặng Thị Kim Nhung, một hành khách làm thủ tục bay đi Hà Nội tại lối ưu tiên này bày tỏ hài lòng: "Trước đây khi đi theo lối thông thường, mình phải check in, làm thủ tục hơi lâu, phải kiểm tra căn cước công dân, các loại giấy tờ khác, phải xếp hàng rất lâu. Khi có sinh trắc học thì mình đã check in chủ động hơn. Mình làm thủ tục rất nhanh gọn, đỡ mất thời gian, nhất là những người hay đi công tác, không phải xếp hàng chờ đợi. Thực hiện check in bằng sinh trắc học mình thấy rất thuận tiện”.

Trên thực tế, công nghệ sinh trắc học đã được Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thí điểm từ năm 2023 và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thiết bị cũng như quy trình vận hành. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ này cho phép tự động hóa các khâu kiểm tra, đối soát thông tin hành khách, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn vài phút nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, hãng hàng không và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống; mở rộng phạm vi áp dụng, nâng cao tỷ lệ hành khách sử dụng dịch vụ này. “Triển khai lối ưu tiên sinh trắc học đối với hành khách sử dụng VNeID mức độ 2 nhằm giảm bớt quy trình, thủ tục, thay đổi cách kiểm tra thông thường, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành khách. Trong lộ trình đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục đầu tư, mở rộng các ứng dụng công nghệ. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành như: Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng sinh trắc học này đối với các hành khách quốc tế”.