Gần 40 tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Thứ Ba, 15:03, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao hàng ngàn suất quà tặng đoàn viên, người lao động khó khăn, “Chương trình Chợ Tết Công đoàn”, “Chuyến xe Công đoàn”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn", hỗ trợ người dân vùng khó khăn, giúp người lao động vay vốn ưu đãi…. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn phối hợp với các đơn vị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Luật Công đoàn đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

gan 40 ty dong cham lo doan vien, nguoi lao dong hoan canh kho khan o Da nang hinh anh 1
Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 “Mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, nhà sửa chữa 30 triệu đồng.

gan 40 ty dong cham lo doan vien, nguoi lao dong hoan canh kho khan o Da nang hinh anh 2
Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng (thứ 2 bên phải) trao “Mái ấm công đoàn” đến người lao động khó khăn

Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, thông qua những hoạt động này góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn. “Năm nay, trong điều kiện sáp nhập, không gian mở rộng hơn, Quỹ “Mái ấm công đoàn” được các đơn vị cơ sở rất tích cực xét chọn những cá nhân thực sự khó khăn giúp người lao động hoàn thiện ngôi nhà. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang xúc tiến Chương trình vay vốn cho công nhân lao động. Liên đoàn Lao động thành phố càng ngày chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động, đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ để người lao động vượt qua những khó khăn”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng
Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng

Phụ nữ Đà Nẵng hướng về đồng bào vùng biên
Phụ nữ Đà Nẵng hướng về đồng bào vùng biên

Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng
Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng

