Tại thôn Thạch Bích, hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tổ công tác còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK tại vị trí này.

Nhiều di vật liệt sĩ được tìm thấy.

Hài cốt thứ hai còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo. Những dòng chữ trên 2 tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.

Hai tấm bia khắc tên liệt sĩ được tìm thấy tại xã Quế Phước.

Tại thôn Trà Dương, xã Trà My, hài cốt do Tổ công tác số 3 phát hiện đã phân hủy nặng, các mảnh xương ống chân vỡ vụn. Di vật phát hiện cùng hài cốt gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ và các giấy tờ, tư liệu liên quan.

Các lực lượng tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm tại xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng.

Người có thông tin có thể liên hệ Ban CHQS xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.