Đà Nẵng phát hiện di vật mang tên liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền

Di vật được tìm thấy tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4, khắc nội dung: “Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27-11-1972”.

Đây là nguồn thông tin quý giá, cung cấp những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau 54 năm.

Cẩn thận vệ sinh từng mẫu di vật tìm được (Ảnh: Quang Cường)

Hiện nay, xã Phú Thuận có 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Thắng và Đại Chánh, với tổng số gần 2.900 phần mộ; trong đó có hơn 1.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đến nay, địa phương đã phối hợp tổ chức khai quật, lấy mẫu gần 1.200 phần mộ; hơn 750 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN.

Bộ CHSQ Đà Nẵng mong muốn ai biết thông tin thì chủ động liên hệ

Từ thông tin khắc trên di vật vừa được phát hiện, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tìm thân nhân, đồng đội của liệt sĩ. Kết quả xác minh sẽ góp phần trả lại tên cho liệt sĩ, đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trân trọng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, sinh năm 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27-11-1972, liên hệ với Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hoặc Ban CHQS xã Phú Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp đối chiếu và xác minh.