Đà Nẵng phát hiện nhiều di vật và đoạn xương nghi của liệt sĩ tại hầm trú ẩn

Theo thông tin do người dân địa phương cung cấp, trong kháng chiến, tại khu vực này có hai chiến sĩ cách mạng gồm liệt sĩ Lê Văn Đương, quê tỉnh Hà Bắc (cũ) và một nữ chiến sĩ hoạt động bí mật, ẩn náu trong hầm trú ẩn. Trong thời gian bị địch liên tục lùng sục, càn quét, hai chiến sĩ không thể ra ngoài. Người dân kể lại, đồng chí Lê Văn Đương từng bò vào nhà dân xin cơm mang về hầm cho đồng đội. Sau đó, do bị địch bao vây, không thể tiếp cận nguồn lương thực, cả hai được cho là đã hy sinh trong hầm.

Tìm hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân dân cung cấp

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau 3 ngày triển khai tìm kiếm, đến tối ngày 4/8, lực lượng đã xác định được vị trí hầm trú ẩn và tiến hành khai quật, cất bốc ngay trong đêm.

Việc tìm kiếm diễn ra cả ngày lẫn đêm với tinh thần khẩn trương

Quá trình tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật gồm nồi cơm, võng, cuốc ba chĩa, một tập tài liệu đã phai màu được bọc trong giấy gương, vỏ hộp lương khô, hộp cứu thương cùng một đoạn xương ống chân nghi của liệt sĩ. Những di vật được tìm thấy bước đầu phù hợp với thông tin do nhân dân cung cấp, góp phần củng cố thêm cơ sở để tiếp tục xác minh nguồn tin.

Công tác tìm kiếm trong hang

Hiện, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định phần xương và xác minh các di vật vừa phát hiện, quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với đồng đội và quê hương.