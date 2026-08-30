Tây Ninh tìm manh mối hài cốt liệt sĩ trận Suối Tre - Đồng Rùm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với xã Tân Thành (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ) tổ chức khảo sát, thu thập thông tin tại khu vực ấp Tân Hòa, nơi từng diễn ra trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm ngày 21/3/1967.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 khảo sát tại xã Tân Thành (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh)

Các đợt khảo sát được thực hiện trong ngày 28/7 và 4/8/2026. Từ tài liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng xác định sau trận đánh, đối phương được cho là đã dùng máy ủi thu gom thi thể cán bộ, chiến sĩ rồi chôn tại hai hố.

Theo các tài liệu hiện có, tại hố thứ nhất đã tìm thấy 420 hài cốt. Riêng hố thứ hai, tư liệu từ phía Mỹ ước tính có khoảng 260 cán bộ, chiến sĩ được chôn cất.

Vị trí được cho là hố thứ hai nằm gần vạt rừng, cách hố thứ nhất khoảng 100-200m về hướng Đông Bắc. Khu vực này cũng được xác định cách một cây bạch đàn trong vườn mì khoảng 50m.

Tổ công tác đã khảo sát bước đầu trên diện tích khoảng 5.000m², đồng thời tiếp tục ghi nhận thông tin từ người dân để đối chiếu với các nguồn tư liệu lịch sử. Mục tiêu là xác định chính xác hơn vị trí các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh) đề nghị các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu tại địa bàn, thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại ấp Tân Hòa cung cấp thông tin liên quan.

Các thông tin về trận đánh, vị trí chôn cất, nơi đối phương thu gom thi thể hoặc những dấu mốc địa hình trước đây đều có thể giúp cơ quan chức năng xác định, khoanh vùng khu vực tìm kiếm.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh cùng xã Tân Thành tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Hòa (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh)

Thông tin được tiếp nhận tại Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh hoặc Trung tá Phan Công Quẩn, Phó Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0982.274.657.

Cơ quan chức năng cho biết, ngay cả những chi tiết nhỏ về vị trí, địa hình, thời gian, nhân chứng hay diễn biến trận đánh cũng có thể là manh mối quan trọng, góp phần đẩy nhanh quá trình xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.