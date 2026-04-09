Bảo hiểm y tế toàn dân ở Đà Nẵng đạt gần 94%

Thứ Năm, 12:22, 09/04/2026
VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 94%.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên, người lao động tại  Khu công nghiệp Đồng Quế Sơn. 

bao hiem y te toan dan o Da nang dat gan 94 hinh anh 1
Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động.

Tại đây, người lao động được nghe phổ biến nhiều nội dung liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; những điểm mới trong chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hội nghị dành thời gian để giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến chế độ, chính sách, giúp người lao động hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm.

Đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

bao hiem y te toan dan o Da nang dat gan 94 hinh anh 2
Người lao động được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng số tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 534.336 người, tăng hơn 6,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt hơn 84,2% kế hoạch được giao. 

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 474.820 người, tăng 7,89%, đạt 90,19% kế hoạch. Đặc biệt, thành phố có gần 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 94%.

Tuyết Lê/ VOV- Miền Trung
Tôm nuôi được mùa, mất giá, nông dân Đà Nẵng giảm lãi

VOV.VN - Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng ven biển, bãi ngang thành phố Đà Nẵng được mùa. Tuy nhiên, giá tôm đang giảm mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi.

VOV.VN - Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng ven biển, bãi ngang thành phố Đà Nẵng được mùa. Tuy nhiên, giá tôm đang giảm mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi.

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

VOV.VN - Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (4/4), tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2026

VOV.VN - Hôm nay (4/4), tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2026

