Bảo hiểm y tế toàn dân ở Đà Nẵng đạt gần 94%

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Đồng Quế Sơn.

Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động.

Tại đây, người lao động được nghe phổ biến nhiều nội dung liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; những điểm mới trong chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hội nghị dành thời gian để giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến chế độ, chính sách, giúp người lao động hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm.

Đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Người lao động được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng số tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 534.336 người, tăng hơn 6,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt hơn 84,2% kế hoạch được giao.

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 474.820 người, tăng 7,89%, đạt 90,19% kế hoạch. Đặc biệt, thành phố có gần 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 94%.