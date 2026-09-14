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Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở xã Quế Phước (Đà Nẵng)

Thứ Hai, 16:41, 14/09/2026
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VOV.VN - Trong quá trình khảo sát, tìm kiếm tại thôn Mậu Long, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang xã Quế Phước phối hợp với Tổ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Manh mối về khu vực chôn cất các liệt sĩ được ông Bùi Tiến Nghĩa (71 tuổi) và ông Hà Nẩm (85 tuổi), cùng trú thôn Mậu Long, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng cung cấp. Theo lời kể của các nhân chứng, khu vực này từng có một trạm điều trị thương binh được dựng bằng tranh, gần Khe Cái, đối diện Gò Vảy Ốc; bên cạnh có đoạn giao thông hào dài khoảng 60-70m, sau này được san lấp để trồng cây.

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Các lực lượng đã tìm thấy 3 hài cốt

Từ lời kể của cha mẹ, ông Bùi Tiến Nghĩa biết tại khu vực vườn nhà từng có 6 phần mộ liệt sĩ được chôn cất trên sườn đồi, cách khe khoảng 80m. Trong khi đó, ông Hà Nẩm nhớ lại, khoảng năm 1946 - 1947, khi còn nhỏ, ông thường đến trạm và từng chứng kiến các y tá dùng bẹ chuối khô băng bó cho thương binh.

tim thay 3 hai cot liet si o xa que phuoc Da nang hinh anh 2
Các di vật bộ đội tìm thấy

Hai nhân chứng đã chủ động cung cấp thông tin, trực tiếp chỉ dẫn vị trí cho lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau 3 ngày tìm kiếm (11-13/9), lực lượng chức năng đã phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, vải… Hiện, các di vật này đã được bảo quản theo đúng quy định và các mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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