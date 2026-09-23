Đà Nẵng sớm bố trí tái định cư 40 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở núi

Sáng 23/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã miền núi Hùng Sơn. Đoàn công tác đề nghị chính quyền địa phương có phương án bố trí tái định cư 40 hộ dân thôn Ga Ry, xã Hùng Sơn ở vùng có nguy cơ sạt lở núi.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã miền núi Hùng Sơn.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống tại xã miền núi Hùng Sơn, nhất là tại khu vực biên giới.

Hùng Sơn là xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, địa hình phức tạp, thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban CHQS xã rà soát kỹ các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn. Ban CHQS xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ga Ry, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong nắm tình hình, cảnh báo và hỗ trợ người dân. Mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry vừa được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, UBND xã sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Việc di dời trước mắt đã giúp người dân tránh nguy hiểm, nhưng cần có phương án nơi ở ổn định để bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thăm người dân vùng sạt lở

Dịp này, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 40 hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.