Phát hiện nhiều vết nứt dài trên núi, xã biên giới Đà Nẵng sơ tán hơn 130 người

XEM VIDEO: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện vết nứt trên núi.

Tối 21/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn An - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng hỗ trợ 40 hộ dân với 133 nhân khẩu tại thôn Gari di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo ông An, đỉnh núi Pơrlai đã xuất hiện vết nứt từ năm ngoái. Chiều cùng ngày, người dân phát hiện vết nứt có dấu hiệu rộng thêm nên báo chính quyền và chủ động rời khỏi khu vực.

Một đoạn vết nứt được ghi nhận tại khu vực núi gần thôn Gari. Ảnh: A.Trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vết nứt lớn, kéo dài và ăn sâu vào đất, cây cối gãy đổ. Trước những dấu hiệu bất thường, chính quyền xã Hùng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Ga Ry vận động, hỗ trợ các hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

Tại điểm sơ tán, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình. Tổ quân y cũng thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: A.Trường

Theo ông Nguyễn An, chính quyền đã phân công lực lượng bám địa bàn, theo dõi những vị trí có nguy cơ sạt lở và các điểm xung yếu để kịp thời ứng phó khi xuất hiện diễn biến bất thường.

Tổ quân y thăm khám sức khỏe cho người dân tại nơi tránh trú. Ảnh: A.Trường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 13h ngày 20/9 đến 13h ngày 21/9, lượng mưa tại Đà Nẵng phổ biến 10-60mm.

Dự báo đến hết ngày 22/9, thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp.