Đà Nẵng thưởng đến 400 triệu đồng đối với học sinh đoạt giải nhất kỳ thi quốc tế

Theo đó, đối với kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh đoạt giải nhất được thưởng 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và giải khuyến khích 10 triệu đồng.

Năm 2026, Đà Nẵng chi 37 tỷ đồng thưởng học sinh và giáo viên đoạt giải các kỳ thi, thưởng đến 400 triệu đồng đối với học sinh đoạt giải nhất kỳ thi quốc tế.

Đối với các kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn cử tham gia, học sinh đoạt giải nhất được thưởng 400 triệu đồng, giải nhì 240 triệu đồng, giải ba 160 triệu đồng và giải khuyến khích 80 triệu đồng.

Học sinh đoạt giải nhất thi năng khiếu cấp quốc gia được thưởng 7,5 triệu đồng, giải nhì được thưởng 4,5 triệu đồng, giải ba được thưởng 3 triệu đồng và giải khuyến khích được thưởng 1,5 triệu đồng.

Với các cuộc thi năng khiếu quốc tế hoặc các cuộc thi quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cử đi, mức thưởng tương ứng là 30 triệu đồng cho giải nhất, 18 triệu đồng cho giải nhì, 12 triệu đồng cho giải ba và 6 triệu đồng cho giải khuyến khích.

Đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng cũng được hưởng chính sách khen thưởng. Theo đó, giáo viên có học sinh đoạt giải được thưởng bằng 60% mức thưởng của học sinh tương ứng. Ngoài ra, tập thể cán bộ quản lý và lãnh đạo tổ chuyên môn tại cơ sở giáo dục có học sinh đoạt giải được thưởng bằng 15% mức thưởng của học sinh.

Học sinh các trường THPT chuyên được hưởng học bổng khuyến khích học tập hàng tháng, trong đó học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ khoảng 800.000 đồng/tháng, các học sinh khác được hỗ trợ khoảng 500.000 đồng/tháng.

Việc thành phố Đà Nẵng ban hành chính sách này nhằm tạo động lực cho giáo dục phát triển, khuyến khích học sinh và giáo viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách này trong năm 2026 là khoảng 37 tỉ đồng.

"Mức chi cho chính sách hiện hành cơ bản kế thừa theo các Nghị quyết của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũ trước đây, bảo đảm tính liên tục, hạn chế xáo trộn và thuận lợi trong tổ chức thực hiện sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; Đồng thời được xác định theo hướng ổn định, cân đối, phù hợp với khả năng ngân sách và có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, một số nội dung chi cũng được điều chỉnh theo hướng tăng so với trước, góp phần nâng cao mức hỗ trợ, tăng tính khuyến khích và phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn”, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.