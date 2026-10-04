Trao “Mái ấm Công đoàn” tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Anh Phan Văn Lai là lao động chính, vợ làm nông, thu nhập không ổn định, hai con còn nhỏ và còn phải chăm lo mẹ già. Ngôi nhà cũ của gia đình anh đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẫng đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hoạt động xã hội Công đoàn. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ thêm 40 triệu đồng và 10.000 viên gạch. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình anh Lai đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng bàn giao “Mái ấm Công đoàn” tặng đoàn viên Phan Văn Lai

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 "Mái ấm công đoàn” với số tiền hàng chục tỷ đồng tặng người lao động khó khăn về nhà ở.

Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao "Mái ấm công đoàn" người lao động hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay trong điều kiện sáp nhập có không gian mở rộng hơn, Quỹ mái ấm công đoàn đã được các đơn vị cơ sở rất tích cực để xét chọn những cá nhân thật sự khó khăn hỗ trợ giúp người lao động có nguồn thêm vào hoàn thiện ngôi nhà cải thiện ngôi nhà. Chương trình "Mái ấm công đoàn" tiếp tục triển khai trên địa bàn thành phố hỗ trợ cho nhiều người lao động hơn”.