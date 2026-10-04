Đây là sự kiện quan trọng nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời cụ thể hóa các quyết định, nghị quyết của Thành ủy và UBND thành phố về đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Khai mạc Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026

Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên” với không gian ấn tượng về “Ngôi nhà số cộng đồng”, “Trạm Tương lai”, “Không gian Khơi nguồn sáng tạo”, “Không gian Di sản số và Không gian Thanh niên số”.

Trong khuôn khổ Chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn “Ứng dụng các phần mềm đào tạo AI” và Chương trình tập huấn “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ”, qua đó, các bạn được thực hành Lắp ráp và xây dựng cơ cấu, Lập trình, điều khiển và Thực hành thi đấu Robotics.

Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia

Đặc biệt, tại Ngày hội, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ra mắt Ứng dụng: “AI kết nối – Áo xanh hành động” – với phương châm “Thu hẹp khoảng cách – Mở rộng cơ hội - Chung sức vì sự phát triển Đà Nẵng” và Ra mắt Ứng dụng Tammi OA cho đoàn viên thanh niên.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo phát triển kỹ năng AI cho cộng đồng

Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: Các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu sẽ có cơ hội được kết nối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý để triển khai thực tế, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số.

“Nét mới trong Chương trình là Thành Đoàn kết nối với doanh nghiệp và nhà khoa học hỗ trợ cho các bạn về ý tưởng, nội dung và hoàn thiện sản phẩm giúp có được ước mơ sản phẩm chuyển đổi số của mình. Từ những triển lãm lần này giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên lan tỏa công tác chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”.