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Truy điệu, an táng liệt sĩ tại xã Hiệp Đức, Đà Nẵng

Thứ Năm, 15:24, 17/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ được cất bốc trong một ngôi mộ tập thể.

Trước đó, ngày 15/9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc các hài cốt liệt sĩ trong ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình để tổ chức truy điệu, an táng.

Đây là ngôi mộ được ông Võ Đình Thế, doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở xã Duy Tân, thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thi công công trình tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức đã làm lộ nhiều hài cốt vào năm 1988. Đến năm 2019, ông Võ Đình Thế đã di dời các hài cốt này về chôn cất tại khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn và thờ cúng.

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Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ
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Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Từ nguồn tin này, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã xác minh, đối soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức. Nhiều thông tin bước đầu cho thấy, các hài cốt có thể liên quan cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

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Nghi thức an táng Anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đã tổ chức khai quật, cất bốc. Sau khi mở nắp mộ, qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan.

Những di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm. 

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Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc không quản nắng mưa, ngày nghỉ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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