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Đà Nẵng: Xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ

Thứ Tư, 19:02, 29/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/7), tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng nhằm xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban CHQS xã Hiệp Đức cùng hai nhân chứng Trần Thị Thanh Hải và Đặng Ngọc Nga.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS huyện Hiệp Đức trước đây đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

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Nhân chứng cung cấp thông tin về 17 hài cốt nghi là Liệt sĩ

Toàn bộ số hài cốt sau đó được cá nhân là ông Võ Đình Thế, doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở xã Duy Tân, thành phố Đà Nẵng di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhân chứng và đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc, không để bỏ sót thông tin có giá trị. Trên cơ sở kết quả thu thập, xác minh, đơn vị sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu nhằm tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hài cốt, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.

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Đà Nẵng: Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập

VOV.VN - Chiều 20/7, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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