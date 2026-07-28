Đà Nẵng bàn giao 891 mẫu cho Viện Pháp y giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 28/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, thành phố đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật. Riêng năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính, thành phố Đà Năng đã triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 27/7, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu hơn 2.300 mẫu; trong đó, 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để giám định ADN.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy BCHQS thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong tháng 9/2026.

Thành phố tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, nơi còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ; nỗ lực tìm kiếm, quy tập, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.

Hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hang Đá Sập

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Cùng với đó, thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu bản đồ;

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy

Khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm “Chiến dịch 500 ngày đêm” được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực.