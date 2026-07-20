Đà Nẵng tìm thấy bia đá ghi họ tên, di vật về thông tin liệt sĩ

Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến cho biết, trong quá thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiến, khai quật và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, lực lượng phát hiện một tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn được tìm thấy dưới phần mộ. Trên bề mặt bia khắc dòng chữ: “Nguyễn Văn Te, Kỳ Minh, 9-9-64 AL”. Thông tin này đã được báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng để xác minh. Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có một liệt sĩ tên Nguyễn Văn Te, quê tỉnh Quảng Nam (cũ).

Hình ảnh bia đá các lực lượng chức năng tìm thấy dưới mộ

Trung tá Nguyễn Phú Thịnh cho biết, thông tin trong hồ sơ lưu giữ có sự trùng khớp với nội dung khắc trên bia đá. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác minh, tuy nhiên đơn vị vẫn phải chờ kết luận cuối cùng trước khi có thể khẳng định danh tính liệt sĩ.

Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện lọ thủy tinh nhỏ có khắc tên “Đậu Văn Linh” ở vỏ ngoài tại một phần mộ khác. Tuy nhiên, phần mộ này không có thông tin về quê quán, năm hy sinh hay đơn vị chiến đấu. Hiện, mẫu sinh phẩm của phần mộ này đã được lấy theo đúng quy trình để phục vụ giám định ADN.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin, đồng thời mong thân nhân hoặc những người biết thông tin về hai liệt sĩ Nguyễn Văn Te và Đậu Văn Linh sớm liên hệ, cung cấp tư liệu phục vụ công tác đối chiếu, giám định ADN.