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Đã thu, lưu trữ hơn 276.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Thứ Sáu, 21:40, 16/10/2026
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VOV.VN - Đến ngày 14/10/2026, các lực lượng đã thu, lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích.

Thu, lưu trữ hơn 276.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm đến ngày 14/10/2026, các lực lượng đã thu và lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Trong số này, 100.701 mẫu đã được phân tích; 95.797 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Bộ Công an đã triển khai hai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Da thu, luu tru hon 276.000 mau sinh pham than nhan liet si hinh anh 1
Trung tâm Giám định ADN (thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là một trong năm mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Khởi công khu lưu trữ 300.000 mẫu hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo, Bộ Quốc phòng triển khai Đề án nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội giai đoạn 2026 - 2030; sửa chữa, đưa vào sử dụng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ (nhà K4/Viện Pháp y Quân đội) quy mô 110.000 mẫu. Đồng thời khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ (nhà K3/Viện Pháp y Quân đội) quy mô 300.000 mẫu.

Bộ Công an xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo, chuyển giao công nghệ giám định ADN thế hệ mới (NGS-SNP). Đến nay, đã tiếp nhận, lưu trữ 122.121 mẫu hài cốt liệt sĩ; giám định 786 mẫu, trong đó 203 mẫu có kết quả giải trình tự gen.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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