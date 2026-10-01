English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tăng năng lực giám định ADN, đẩy nhanh hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Thứ Năm, 07:00, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, xác định danh tính hơn 30 liệt sĩ bằng ADN. Tuy nhiên, thiếu nhân lực, thiết bị đang là điểm nghẽn, cần sớm tháo gỡ để đạt mục tiêu giám định 18.000 mẫu.

Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng.

tang nang luc giam dinh adn, day nhanh hanh trinh tim danh tinh liet si hinh anh 1
Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn.

Khoa Y sinh học, Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Không chỉ thiếu người, phần lớn trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn trước cũng chưa thực sự phù hợp với quy trình giám định hiện nay.

Thạc sĩ Chu Thị Thủy, Giám định viên pháp y, Viện Pháp y Quốc gia chia sẻ: “Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất quan tâm và muốn hỗ trợ cho Viện một số nhân lực của các đơn vị khác có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng để một cán bộ chuyên môn làm được chuyên môn sâu về ADN, chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để áp dụng được kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận đào tạo. Những cán bộ nào sẽ thực hiện công tác giám định ADN trong chiến dịch là vấn đề chúng tôi phải chuẩn bị”.

tang nang luc giam dinh adn, day nhanh hanh trinh tim danh tinh liet si hinh anh 2
Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu, trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp.

Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của Chiến dịch 500 ngày đêm, Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành.

PGS.TS Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ đào tạo cho các đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về”.

Cùng với đào tạo nhân lực, việc chuẩn hóa dữ liệu thân nhân cũng là một khâu quan trọng trong quá trình để nâng cao hiệu quả giám định.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu, trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định.

GS.TS Chu Hoàng Hà, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh: “Trong tháng 10 sẽ đưa phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động. Giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm”.

Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành… đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.

Tạ Lan/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng: Hoàn thành lấy mẫu ADN ở 144 nghĩa trang
Đà Nẵng: Hoàn thành lấy mẫu ADN ở 144 nghĩa trang

VOV.VN - TP.Đà Nẵng có 144 nghĩa trang cần lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước với gần 26.000 phần mộ. Số lượng nghĩa trang liệt sĩ lớn, nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN sớm hơn kế hoạch 4 tháng.

Đà Nẵng: Hoàn thành lấy mẫu ADN ở 144 nghĩa trang

Đà Nẵng: Hoàn thành lấy mẫu ADN ở 144 nghĩa trang

VOV.VN - TP.Đà Nẵng có 144 nghĩa trang cần lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước với gần 26.000 phần mộ. Số lượng nghĩa trang liệt sĩ lớn, nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN sớm hơn kế hoạch 4 tháng.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu ADN hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ
Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu ADN hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang chạy đua với thời gian, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sớm hơn kế hoạch 15 ngày.

Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu ADN hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ

Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu ADN hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang chạy đua với thời gian, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sớm hơn kế hoạch 15 ngày.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục