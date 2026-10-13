Cà Mau ra quân thu nhận 900 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Tại Cà Mau, chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai tại 3 điểm: Công an phường Tân Thành , Công an xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn

Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ người dân đến lấy mẫu ADN (ảnh: Hữu Đệ).

Chương trình do Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Gene Viet tổ chức. Các điểm thu nhận được lựa chọn ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường lân cận, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đi lại, thực hiện thủ tục.

Qua rà soát, Công an tỉnh Cà Mau ghi nhận trên 900 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Trên cơ sở đó, chủ động phân bổ lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, phù hợp khoảng cách di chuyển, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi.

Lực lượng làm nhiệm vụ tận tình hỗ trợ người dân để công việc thu nhận mẫu được thực hiện nhanh chóng (ảnh: Hữu Đệ).

Tại các điểm thu nhận, lực lượng công an tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai, rà soát thông tin và thực hiện từng bước trong quy trình, từ nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm ADN đến ký xác nhận. Việc tổ chức khoa học, hướng dẫn cụ thể giúp thân nhân, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hoàn thành các thủ tục.

Tại điểm thu nhận xã Trần Văn Thời, bên cạnh việc tiếp nhận mẫu sinh phẩm tại địa điểm cố định, công an còn bố trí tổ công tác lưu động trực tiếp đến gia đình những thân nhân liệt sĩ sức khỏe yếu, bệnh nặng, không thể đi lại để thu nhận mẫu.

Tính riêng trong sáng 13/10, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 3 điểm cố định. Theo kế hoạch, đợt ra quân thứ 2 được triển khai đến hết ngày 14/10.

Tổ lưu động đến nhà dân lấy mẫu ADN tại điểm xã Trần Văn Thời (ảnh: Hữu Đệ).

Việc đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị chức năng, công tác thu nhận mẫu đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ.