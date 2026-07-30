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Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thứ Năm, 11:59, 30/07/2026
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VOV.VN - Sáng 30/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa 2 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

truy dieu, an tang 2 hai cot liet si tai nghia trang liet si Doc lap hinh anh 1
Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm ADN, đối chiếu dữ liệu để sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Mặc dù chưa xác định được tên tuổi, quê quán, đơn vị và thời điểm hy sinh, nhưng sự hy sinh của các liệt sĩ không bao giờ là vô danh. 

truy dieu, an tang 2 hai cot liet si tai nghia trang liet si Doc lap hinh anh 2
2 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội.

Các anh có chung danh xưng cao quý là Anh hùng liệt sĩ; có người Mẹ chung thiêng liêng là Tổ quốc Việt Nam, sự cống hiến sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ, tri ân.

truy dieu, an tang 2 hai cot liet si tai nghia trang liet si Doc lap hinh anh 3
Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc

Sau buổi lễ, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm ADN, đối chiếu dữ liệu để sớm xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với gia đình.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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