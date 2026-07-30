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Cảm động đôi giày vải quân nhu tìm thấy trong hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Thứ Năm, 10:50, 30/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ) phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5.

Ngày 29/7, 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm tại hai khu vực là thôn Đăk Xanh và thôn Mười Sáu, Tháng 5. Công tác tìm kiếm được thực hiện bằng phương pháp thủ công với các dụng cụ như cuốc, xẻng và trang bị chuyên dụng. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, còn áo mưa bọc bên ngoài, kèm 1 đôi giày vải quân nhu và bộ xương cốt tương đối đầy đủ.

cam dong doi giay vai quan nhu tim thay trong hai cot liet si o quang ngai hinh anh 1
Phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở xã Đăk Pék (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ)

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành cất bốc hài cốt theo đúng quy trình, hoàn tất các thủ tục và đưa về nhà chờ tại Trung tâm Y tế Đăk Glei để phục vụ công tác quản lý, giám định và các bước tiếp theo. Hiện nay, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành khoảng 1/3 chặng đường. Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 37.700 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 13.600 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Tổ chuyên ngành và 8 đội lấy mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn. Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu hơn 1.100 phần mộ, thu được hơn 900 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ hơn 81%. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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