Đã xác định được người phụ nữ liên tục đánh, chửi rủa nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Thông tin tiếp về vụ người phụ nữ liên tục xúc phạm, hành hung tài xế ô tô lớn tuổi tại phố Nguyễn Xuân Linh (Hà Nội), tối 18/5, lãnh đạo công an phường Yên Hòa cho biết người phụ nữ này được xác định cư trú tại địa bàn phường Yên Hòa. Đơn vị này đã mời người phụ nữ đến làm việc.

Hình ảnh người phụ nữ liên tục xúc phạm, đánh vào phần đầu và phần chân của người đàn ông lái xe ô tô đã cao tuổi (Ảnh: cắt từ clip)

Như tin đã đưa, mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo một trẻ nhỏ phía sau. Sau va chạm với ô tô, người này liên tục lớn tiếng, dùng tay tát vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ danh tính).

Trong khi đó, người đàn ông liên tục "chắp tay" xin lỗi và giải thích rằng, bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới với ngôn ngữ hết sức nặng nề và có dấu hiệu lăng mạ, xúc phạm, đồng thời dùng chân đá vào cửa xe, vào chân và tát liên tục vào nam tài xế.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, đặc biệt là một số em nhỏ. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi ứng xử thiếu kiềm chế của người phụ nữ, đặc biệt khi chở theo trẻ nhỏ.

Liên quan vụ việc, ngày 18/5, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành rà soát hệ thống camera trên tuyến đường nhằm xác minh diễn biến cụ thể.

“Sau khi có kết quả rà soát camera, trao đổi với nhân chứng, đơn vị sẽ phối hợp với công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.