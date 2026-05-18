“Quái xế” tự quay clip nẹt pô, đánh võng đăng TikTok gây phẫn nộ bị CSGT xử lý

Thứ Hai, 11:50, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh thiếu niên liên tục rú ga, nẹt pô, đánh võng trên đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng xác minh người vi phạm mới 14 tuổi. Chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Theo thông tin từ Cục CSGT, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô liên tục rú ga, nẹt pô, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Hình ảnh người và phương tiện vi phạm được cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh và xác định: Người điều khiển xe là N.T.H (SN 2011, trú tại Thái Nguyên); Điều khiển xe mô tô BKS 23H6-6643; Chủ xe giao phương tiện là N.V.Đ (SN 1997, trú tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Lực lượng chức năng xác định người điều khiển đã vi phạm hàng loạt lỗi như: Liên tục rú ga, nẹt pô trong khu dân cư; Điều khiển xe không có đăng ký; Xe không có gương chiếu hậu bên trái; Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô.

Lực lượng chức năng xử lý người vi phạm

Chủ phương tiện cũng bị xác định có hành vi: Giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Với những hành vi vi phạm trên, cảnh sát đã lập biên bản xử lý vi phạm. Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không giao xe cho người chưa đủ tuổi, đồng thời lên án các hành vi nẹt pô, đánh võng, lạng lách vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

 

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và đẩy mạnh theo dõi trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Văn Ngân/VOV.VN
Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm tại Hà Nội.

Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng

VOV.VN - Chỉ vì nóng giận khi bị xe phía sau liên tục nháy đèn xin vượt, một tài xế ô tô con đã có hành động khiến nhiều người “thót tim” đó là dừng xe ngay giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để xuống “nói chuyện” phải trái. Kết quả, tài xế này bị lực lượng chức năng xử phạt.

