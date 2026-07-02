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Đắk Lắk bổ sung gần 600 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Thứ Năm, 10:58, 02/07/2026
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VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định bổ sung 584 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho một số trường THPT công lập, trong đó có cả chỉ tiêu xét tuyển theo nguyện vọng 2 năm học 2026-2027.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ băn khoăn vì thí sinh đạt điểm khá cao nhưng vẫn không trúng tuyển nguyện vọng 2.

Dak lak bo sung gan 600 chi tieu tuyen sinh lop 10 hinh anh 1
Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10 tại địa phương

Theo quyết định vừa ban hành vào chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã bổ sung 282 chỉ tiêu nguyện vọng 1 cho 4 trường gồm THPT Nguyễn Huệ, THPT Lê Quý Đôn, THPT Buôn Ma Thuột và THPT Cư M'gar; đồng thời bổ sung 302 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 tại các trường THPT Hồng Đức, Chu Văn An, Nguyễn Trãi và Lê Hữu Trác dành cho những học sinh đủ điều kiện theo quy định, với mức điểm trúng tuyển cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Dak lak bo sung gan 600 chi tieu tuyen sinh lop 10 hinh anh 2
Đắk Lắk bổ sung 584 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Thông tin thêm về việc điều chỉnh chỉ tiêu tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk diễn ra sáng nay (2/7), bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác tuyển sinh lớp 10 đang được triển khai đúng lộ trình. Sau khi công bố điểm chuẩn, thí sinh có 3 ngày để làm thủ tục nhập học. Sau ngày 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đánh giá tình hình thực tế để có chỉ đạo phù hợp. 

"Chúng tôi xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở tận dụng tối đa điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và khả năng tiếp nhận của các trường để đảm bảo được khả năng tiếp nhận cao nhất. Ngoài việc các em vào các trường trung học phổ thông thì có giáo dục thường xuyên, rồi các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn cũng sẽ dạy chương trình giáo dục vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề, cho nên cơ hội học tập của các em vẫn đảm bảo", bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết thêm.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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