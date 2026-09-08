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Đắk Lắk chủ động phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan những tháng cuối năm

Thứ Ba, 16:14, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Đắk Lắk yêu cầu chủ động ứng phó bão, lũ, mưa lớn, sạt lở, ngập lụt và chuẩn bị phương án phòng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, phải rà soát cụ thể khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu; số hộ dân cần sơ tán, địa điểm tránh trú, lực lượng và phương tiện có thể huy động khi xảy ra tình huống và cập nhật phương án ứng phó.

Dak lak chu dong phong, chong bao lu, thien tai cuc doan nhung thang cuoi nam hinh anh 1
Đắk Lắk kiểm tra công trình thuỷ lợi, chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

UBND Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu kiểm tra an toàn hồ chứa, đập, đê kè, giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu; khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm xung yếu, bảo đảm vận hành hồ chứa đúng quy trình. Khi có tình huống xả lũ, thông tin cảnh báo phải được truyền tải kịp thời, chính xác đến người dân vùng hạ du.  

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, để phòng ngừa thiên tai hiệu quả, việc chủ động kiểm tra, tiên lượng đúng nguy cơ  cần được đặt lên hàng đầu: "Phương châm năm nay là phòng là chính, chủ động từ sớm từ xa, không chờ có lũ hay là mưa triển khai. Đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường phải chủ động, phải quyết liệt hơn, phối hợp các địa phương kiểm tra thực địa, báo cáo phương án cụ thể. Đặc biệt phải rà soát ngay các điểm đã khảo sát có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tham mưu xử lý ngay các điểm nguy hiểm liên quan đến tính mạng người dân".

Dak lak chu dong phong, chong bao lu, thien tai cuc doan nhung thang cuoi nam hinh anh 2
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khi có tình huống xả lũ, thông tin cảnh báo phải được truyền tải kịp thời, chính xác đến người dân vùng hạ du

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm, Đắk Lắk cũng chủ động chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027. Các ngành, địa phương được yêu cầu rà soát nguồn nước, công trình thủy lợi, khu vực có nguy cơ hạn hán, thiếu nước; xây dựng phương án bảo đảm nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chủ động ứng phó xâm nhập mặn và tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

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Nâng cao năng lực hộ đê, phòng chống lụt bão cho các địa phương

VOV.VN - Sáng nay (30/7), tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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