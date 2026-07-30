Nâng cao năng lực hộ đê, phòng chống lụt bão cho các địa phương

Thống kê thiệt hại trong năm 2024, thiên tai đã làm 513 người chết và mất tích, hơn 800 sự cố đê điều cùng nhiều công trình, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu bị hư hỏng, cuốn trôi. Năm 2025, thiên tai làm 484 người chết và mất tích, gần 200 sự cố đê điều cùng nhiều công trình, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu bị hư hỏng.

Kiểm tra các tuyến đê ven biển Ả​​​​nh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Đặc biệt năm 2025 xảy ra hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), hình thành lũ lịch sử, gây ra rất nhiều sự cố đê điều, trong đó có nhiều sự cố đặc biệt nghiêm trọng uy hiếp đến an chống lũ của đê.

Hơn 500 đại biểu từ các tỉnh, thành phố tham gia hội nghị

Qua thực tế công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống lũ, bão nhiều năm qua cho thấy vai trò của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc hộ đê, xử lý sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều là rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp tham mưu về mặt chuyên môn kỹ thuật, triển khai xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, giữ an toàn đê, hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra.

Việc nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều là rất cần thiết

Thời gian đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác ứng phó, hộ đê ở địa phương cũng phần nào còn lúng túng, vướng mắc, đặc biệt trong các tình huống xử lý sự cố xảy ra. Năm 2025 cũng là năm có nhiều văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới. Do vậy công tác tập huấn kỹ thuật hộ đê cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều để chủ động ứng phó với lũ bão năm nay là rất quan trọng và cần thiết.

Thảo luận về công tác quản lý, bảo vệ đê điều

Hội nghị tập trung đánh giá về diễn biến của các trận lũ đặc biệt lớn sau bão trong 2 năm 2024, 2025; thực trạng hệ thống đê điều, bãi sông, lòng dẫn và công tác ứng phó, hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị cũng phổ biến những quy định mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều. Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trước mắt cũng như lâu dài.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, công tác dự báo, cảnh báo sớm rất quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa đối với công tác phòng chống thiên tai nói chung và đê điều nói riêng: “Ngay từ đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đê và xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, đảm bảo làm sao chúng ta chủ động ứng phó với các tình huống bất có thể xảy ra. Cùng với đó, Bộ cũng đã ban hành chỉ thị để chỉ thị các địa phương phải tăng cường công tác quản lý, công tác hộ đê trong mùa mưa lũ, và đã chỉ rõ các cái giải pháp để thực hiện”.