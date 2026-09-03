Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

Hòa Thịnh - vùng rốn lũ bị thiệt hại nặng nề trong lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái, nay đang khẩn trương chuẩn bị phòng tránh thiên tai. Bên cạnh những ngôi nhà mới có tầng cao vượt lũ, được xây từ "Chiến dịch Quang Trung", 13 ngôi nhà chống lũ cộng đồng đang được dựng nên. Theo ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, với 13 ngôi nhà chống lũ, mỗi ngôi nhà có sức chứa khoảng 200 người, địa phương có thể tạm yên tâm trong việc tìm nơi tránh trú an toàn cho bà con khi nước lũ dâng cao. Công tác chuẩn bị nhân lực và huấn luyện kỹ năng ứng cứu cũng được thực hiện.

Nhà cộng đồng tránh lũ ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk.

"Xã Hòa Thịnh đang tập trung rất nhiều giải pháp để ứng phó, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ sắp tới. Đặc biệt, xã vừa qua đã triển khai xây dựng 13 ngôi nhà tránh lũ cộng đồng. Xã cũng đã phối hợp với Cục Phòng chống Thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lũ cho bà con; đồng thời trang bị ghe và áo phao cho các thôn để chủ động. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận các ca nô với công suất lớn để phục vụ cho công tác ứng phó, phòng chống thiên tai", ông Phương Văn Lành cho biết.

Liền kề Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ cũng là địa bàn thường xuyên bị lũ lụt đe dọa. Bài học lúng túng trong công tác ứng phó thiên tại ở cơ sở trong đợt lũ lịch sử cuối năm ngoái được địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc .

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk thông tin: "Chúng tôi cũng đã chủ động trang bị cho mỗi khu dân cư một chiếc thuyền cắt lái để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại chỗ. Mỗi thôn như vậy sẽ có một đội hình cứu hộ do thanh niên, nông dân phụ trách".

Tại từng thôn, làng ở các xã, phường hạ lưu Sông Ba, sông Bánh Lái, sông Kỳ Lộ, các đội cứu hộ thôn cũng đã được củng cố, kiện toàn và có phương án ứng phó theo từng địa bàn. Với phương châm "nhà to có gác to, nhà nhỏ có gác nhỏ", mỗi gia đình, từng người dân cũng chủ động phương án phòng tránh bão, lũ lụt ngay tại gia đình mình, đảm bảo an toàn tính mạng và thiệt hại tài sản ở mức thấp nhất.

Thuyền phục vụ cứu hộ đưa về các xã.

Mùa mưa 2026, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án, sẵn sàng điều động hơn 24.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện, trang thiết bị để thực hiện sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai nếu có tình huống xảy ra.

Riêng tại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa đã triển khai cung cấp vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai về cơ sở. Những chuyến xe mang theo hàng trăm phao cứu sinh tròn, phao bè cứu hộ vuông đã được đưa về Ban chỉ huy phòng thủ của các xã.

Cấp phát phao cứu sinh đến từng thôn buôn

Trung tá Phạm Thành Long, Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6, Bộ CHQS Đắk Lắk cho biết: "Tổ chức cấp phát vật chất, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến 18 Ban chỉ huy xã trên địa bàn đảm bảo đủ về số lượng cho các đơn vị và lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên hơn về số lượng cho các xã và địa bàn có nguy cơ cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi sự cố thiên tai, đặc biệt là mưa bão".

Nhà chống lũ mới xây từ Chiến dịch Quang Trung ở vùng trũng tỉnh Đắk Lắk.

Mùa mưa lũ năm 2026 đã và đang gây nhiều hậu quả ở miền Bắc. Càng về cuối mùa, mưa bão càng ảnh hưởng sâu về phía Nam, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đang phối hợp chặt chẽ, bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ cứu nạn thiên tai, không để bị động bất ngờ hoặc bỏ sót địa bàn.