Đắk Lắk chủ động ứng phó hạn hán do El Nino

Đắk Lắk hiện có 667 hồ chứa, trong đó phía Tây có 253 hồ, phía Đông 414 hồ. Tại phía Tây, chỉ 130 hồ đạt mực nước dâng bình thường, chiếm 51%, thấp hơn mức 64% của cùng kỳ các năm trước. Ở phía Đông, mực nước các hồ phổ biến đạt 70% đến dưới 100% dung tích thiết kế. Nguồn nước trên các sông Srêpốk, sông Ba, sông Kỳ Lộ và nhiều sông, suối khác cũng ở mức thấp hơn hoặc gần xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết El Nino có thể khiến hạn hán, thiếu nước gia tăng trong mùa khô 2026–2027. Lượng mưa năm nay dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20–40%. Phía Đông có nguy cơ thiếu nước cho 2.500 ha lúa vụ Đông Xuân và 40.000 ha vụ Hè Thu; phía Tây có thể bị ảnh hưởng từ 68.000 đến 100.000 ha cây trồng, khoảng 42.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Ngành nông nghiệp khuyến cáo điều chỉnh lịch gieo sạ theo nguồn nước và lựa chọn giống lúa phù hợp.

Đại diện sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu phương án chống hạn.

“Theo kế hoạch hằng năm, từ ngày 20/12/2026 đến 10/01/2027 là thời gian xuống giống lúa chính vụ Đông Xuân. Nếu xảy ra hạn hán, bà con cần lùi thời gian gieo sạ để tránh thiệt hại lớn. Những vùng không bị hạn, có thể chủ động được nguồn nước tưới thì bà con nên gieo sạ sớm hơn kế hoạch. Ngoài ra, Sở đã giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các địa phương nghiên cứu những giống lúa phù hợp để thay thế giống cũ có thể phòng, chống hạn", bà Đặng Thị Thủy nêu một số giải pháp.

UND tỉnh Đắk Lắk họp cả ngày chủ Nhật để triển khai công tác ứng phó với hạn hán.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì trực, xử lý công việc cả ngày nghỉ; chủ động tích trữ nước tại các hồ chứa, hạn chế thất thoát. Các địa phương rà soát diện tích cây trồng, điều chỉnh lịch xuống giống, lựa chọn giống lúa phù hợp; hướng dẫn người dân tưới tiết kiệm, trữ nước và khẩn trương sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, hỗ trợ dụng cụ trữ nước và chủ động phương án phòng, chống cháy rừng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thăm mô hình tưới tiết kiệm phòng, chống hạn mùa khô tại xã Ea Knuếc.

“Chúng ta phải chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó và điều hành linh hoạt trong phòng, chống hạn. Phải ưu tiên cao nhất việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ nguồn nước, khả năng cung cấp nước của từng công trình; chủ động cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng ngừa rủi ro, đồng thời xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống cháy rừng để ứng phó", ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.