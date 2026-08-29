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Hành động khẩn khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

Thứ Bảy, 05:45, 29/08/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành và 16 tỉnh, thành phố tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, quyết tâm sớm ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.

Ngày 28/8/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 8916/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Văn bản được gửi tới các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an cùng Chủ tịch UBND 16 tỉnh, thành phố gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

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Do ảnh hưởng của bão số 4, tình trạng sạt lở đất tại các xã miền núi Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 28/8/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Báo cáo số 9921/BC-BNNMT về công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương đã theo dõi sát diễn biến, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận cho được những hộ dân còn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận cho bằng được những hộ dân còn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở để hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm.

Các địa phương phải tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là hộ có người tử vong, sập nhà cửa, đồng thời cứu chữa người bị thương. Lực lượng tại chỗ cần hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm, cấp phát lương thực, tuyệt đối không để người dân bị đói, khát, không có chỗ ở.

Bên cạnh đó, các tỉnh phải khắc phục ngay trường lớp hư hỏng, khôi phục giao thông, điện sinh hoạt, xử lý vệ sinh môi trường phòng dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Việc rà soát, thống kê thiệt hại phải chính xác để sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng yếu thế, hộ nghèo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ, UBND cấp tỉnh gửi văn bản đến Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý.

Khắc phục nhanh các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ để kịp khai giảng năm học mới

Đối với hạ tầng giáo dục, địa phương phải hoàn thành sửa chữa các cơ sở bị ảnh hưởng trước ngày 1/9/2026 để kịp khai giảng, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh hạ tầng; có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 2/9/2026.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khi địa phương đề nghị.

Khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ chỉ đạo khắc phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng và các điểm sạt lở, đặc biệt trên các trục giao thông chính.

Bộ Y tế chỉ đạo sửa chữa khẩn cấp cơ sở y tế hư hại, triển khai xử lý môi trường không để dịch bệnh bùng phát.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa hồ đập thủy lợi, đê điều

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời sửa chữa hồ đập thủy lợi, đê điều, công trình nước sạch bị sự cố. Đồng thời, Bộ chủ trì phối hợp với các địa phương bị ngập nặng như Lạng Sơn, Bắc Ninh đánh giá nguyên nhân để có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt đô thị và khu dân cư.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các đề xuất hỗ trợ kinh phí của địa phương theo đúng quy định.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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