Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Lễ dâng hương được tổ chức đồng loạt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Đài tưởng niệm Núi Nhạn và Đền thờ liệt sĩ Phú Yên.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (phường Tân Lập), trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”; thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ liệt sĩ để thắp hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thế hệ trẻ Đắk Lắk thành kính dâng hương, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tham gia dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ dịp này, em Trần Hồng Nhung, đoàn viên phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đây không chỉ là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

“Trong những ngày tháng Tư lịch sử, đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ bản thân tôi cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên đều mang trong mình niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Đến tham gia dâng hương ngày hôm nay thì bản thân chúng tôi là thế hệ trẻ thì bản thân của chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng tích cực học tập, rèn luyện để xứng đáng với những gì ông cha ta đã hy sinh”, em Trần Hồng Nhung cho biết.