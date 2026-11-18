

Nhiều năm nay, gia đình chị H Huên Hra, ở buôn Cuôr, xã Ea Mdroh, sử dụng nước sinh hoạt từ giếng khoan. Nhưng mực nước giếng mỗi năm lại hạ thấp, sang đến năm nay đã không còn đủ nước để sinh hoạt.

Người dân buôn Cuôr, xã Ea Mdroh thiếu nước sạch sử dụng.

“Nước giếng bơm lên rất đục, không thể dùng để nấu ăn mà chỉ để tắm giặt. Muốn có nước uống, nước nấu ăn, gia đình phải mua nước đóng bình nên rất tốn kém, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hiện trong buôn chưa có công trình cấp nước sạch tập trung, bà con mong Nhà nước quan tâm đầu tư để người dân có nước sạch sử dụng”, chị H Huên chia sẻ.

Buôn Cuôr, xã Ea Mdroh, hiện có 366 hộ dân, trong đó 98% là đồng bào Ê Đê, chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Theo ông Y Sắc Kbuôr, Trưởng buôn Cuôr, các hồ suối ở xã đã cạn từ 2 tháng nay, nên từ sinh hoạt đến tưới cho vườn rẫy, bà con đều dùng nước ngầm, khiến tình trạng thiếu nước càng rõ rệt; chất lượng nước giếng tại nhiều hộ cũng không còn đảm bảo. Để có nước sinh hoạt an toàn, người dân phải tốn thêm chi phí.

“Gia đình nào có điều kiện thì mua máy lọc nước, còn những hộ khó khăn phải mua nước đóng bình để sử dụng. Mỗi bình 20 lít có giá 15.000 đồng, trung bình mỗi ngày dùng hết một bình nên rất tốn kém. Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung để bà con trong buôn có nước sạch sử dụng, giảm bớt chi phí sinh hoạt”, ông Y Sắc nói.

Người dân ở xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk mua nước bình về sử dụng.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt còn xảy ra ở ngay những buôn đã có công trình cấp nước tập trung. Như ở buôn Ea Mdroh, xã Ea Mdroh, công trình cấp nước 90 m³/ngày đêm chỉ đáp ứng nhu cầu cho gần 100 trong tổng số 307 hộ dân. Đáng lo ngại, nguồn nước ngầm suy giảm khiến lượng nước bơm về công trình này không đâp ứng được công suất, dẫn đến tình trạng thiếu nước ngay cả tại những hộ đã được đấu nối.

“Hiện nay, hơn 200 hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường nhánh trong buôn chưa được đầu tư hệ thống đường ống cấp nước sạch. Bà con chủ yếu sử dụng nước bơm trực tiếp từ giếng khoan, giếng đào để sinh hoạt. Nguồn nước này chưa được xử lý nên khó bảo đảm vệ sinh như nước máy”, ông Y Knap, Trưởng buôn Ea Mdroh, cho biết.

Thống kê của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Đắk Lắk cho thấy, 17 xã đang thiếu nước sinh hoạt. Trong đó, các xã Ea Mdroh, Dang Kang thiếu khoảng 40%; 15 xã còn lại như Sơn Hòa, Ea Ly, Ea Bá, Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông… thiếu khoảng 30%. Tổng số hộ thiếu nước sinh hoạt khoảng 2.000 hộ

Ông Phạm Ngọc Bình, Giám đốc Trung tâm, cho biết, với ảnh hưởng của El Niño tình trạng thiếu nước sinh hoạt sẽ tăng nhanh khi mùa khô vào giai đoạn cao điểm. Để ứng phó, Trung tâm đã xây dựng “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống hạn, sử dụng nước tiết kiệm mùa khô 2026-2027”, đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khoan giếng, mua bồn chứa nước cho người dân ở những vùng hạn nặng.

Trạm cấp nước ở xã Ea Mdroh có công suất thấp và giếng khoan cạn nên việc cấp nước cũng không đủ nhu cầu.

“Đơn vị dự kiến thuê xe bồn vận chuyển nước sạch đến các khu vực bị hạn hán, thiếu nước hoàn toàn để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân. Đồng thời, vận động những hộ có giếng còn nước chia sẻ với các gia đình xung quanh để phục vụ sinh hoạt, tắm giặt. Đối với những khu vực thiếu nước nghiêm trọng, đơn vị cũng lên kế hoạch khoan giếng tập trung để cấp nước cho người dân”, ông Bình cho biết.

Hạn hán năm nay được dự báo đến sớm và diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại nhiều khu dân cư sẽ còn gia tăng. Những giải pháp trước mắt như vận chuyển nước bằng xe bồn, khoan giếng tập trung sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước cấp bách. Tuy nhiên, về lâu dài, Đắk Lắk cần tiếp tục đầu tư, mở rộng các công trình cấp nước tập trung, bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa và khu vực khó khăn được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định, nhất là trong cao điểm mùa khô.