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Đắk Lắk mang văn hoá Tây Nguyên đến với Hàn Quốc

Thứ Ba, 14:56, 06/10/2026
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VOV.VN - Văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Chungbuk từ ngày 30/9 đến ngày 6/10.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Chungcheong (còn gọi là Chungbuk) thực hiện, gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa, nghệ thuật.

Với chủ đề “Cưỡi lên những con sóng, vượt qua những đám mây”, chương trình biểu diễn diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Chungbuk và một số địa điểm lân cận. Các tiết mục đặc sắc kết hợp không gian nghệ thuật rừng và biển, giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, được Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk thực hiện.

Dak lak mang van hoa tay nguyen den voi han quoc hinh anh 1
Chương trình giao lưu nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh còn gọi là Chungbuk thực hiện.

Cùng với đó, Đắk Lắk còn triển lãm, giới thiệu 70 tác phẩm tại Nhà hát nghệ thuật Cheongju, gồm 40 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tranh mỹ thuật, phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và văn hóa địa phương. Tỉnh Chungbuk cũng trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật truyền thống, thư pháp và nghệ thuật sắp đặt, giúp công chúng tìm hiểu văn hóa của hai bên.

Dak lak mang van hoa tay nguyen den voi han quoc hinh anh 2
Biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Cưỡi lên những con sóng, vượt qua những đám mây” tại Chungbuk và một số địa điểm lân cận.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện hai bên đã gặp gỡ, trao đổi định hướng hợp tác. Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk cũng tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc tại một số địa điểm theo chương trình do phía Chungbuk hướng dẫn.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết, hoạt động này được tiếp nối trên cơ sở quan hệ giao lưu giữa Liên đoàn Nghệ thuật Chungbuk và ngành văn hóa tỉnh Phú Yên trong 22 năm qua. Chuyến công tác diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để 2 bên tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Dak lak mang van hoa tay nguyen den voi han quoc hinh anh 3
Triển lãm tranh ảnh và mỹ thuật trong khuôn khổ chương trình.

“Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng đã được thực hiện trong đợt này sau khi hai tỉnh được Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất, có rừng và biển với một không gian sâu rộng hơn, đổi mới hơn, phát triển hơn, gắn kết với sự hợp tác của Đắk Lắk, Việt Nam và Chungbuk, Hàn Quốc. Dự kiến trong chương trình hợp tác trong thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều đổi mới hơn trong việc hợp tác hai bên, sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn, có thêm phần giao lưu về văn văn học và thơ ca”, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết.

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Chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật Hàn - Việt được tiếp nối trong nhiều năm qua.
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Đắk Lắk: Nối biển với cao nguyên, nâng tầm tác phẩm văn học nghệ thuật

VOV.VN - Kết nối văn nghệ sĩ ở hai vùng biển - cao nguyên, nâng chất lượng sáng tác và đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng là những nhiệm vụ được đặt ra tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9 tại phường Buôn Ma Thuột.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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