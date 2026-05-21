  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đắk Lắk ngăn chặn từ gốc bạo lực học đường

Thứ Năm, 17:22, 21/05/2026
VOV.VN - Những ngày gần đây, dư luận tại Đắk Lắk bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh với nhau.

Các clip đánh hội đồng, làm nhục bạn học bị phát tán trên mạng xã hội không chỉ gây phẫn nộ mà còn gióng lên hồi chuông báo động về sự khủng hoảng ứng xử trong môi trường học đường, cho thấy sự phối hợp giữ gia đình - nhà trường chưa chặt chẽ.

Mới đây nhất, ngày 19/5, xuất hiện một clip ghi lại cảnh em học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Quang Diệu, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bị một nhóm khoảng 10 thiếu niên vây quanh ép quỳ xin lỗi, bò dưới đất rồi liên tục hành hung vào đầu, mặt, vai, lưng… khiến người xem không khỏi ám ảnh.

Xây dựng một môi trường học đường an toàn, nhân văn và học sinh được lắng nghe, được chia sẻ sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường.

Em Tô Nguyễn Bảo Châu, học sinh THPT ở phường Buôn Ma Thuột chia sẻ, điều ám ảnh không kém trong vụ việc này là bạn học sinh đứng xung quanh đã reo hò, cổ vũ, dùng điện thoại quay clip, thay vì can ngăn: “Em cảm thấy rất bức xúc tại vì trong một môi trường học đường như này mà các bạn không đoàn kết với nhau mà phải dùng bạo lực như vậy thì thực sự nó không đúng là một môi trường học".

Còn em Lê Vũ Minh Quân, học sinh lớp 11, trường THPT Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột cho biết, mình và nhiều bạn khác, luôn thấy khó xử khi chứng kiến hành vi bạo lực học đường: “Có trường hợp chứng kiến các bạn bị bắt nạt ở trường nhưng nhiều bạn không dám can thiệp, không dám mách thầy cô vì sợ bị nhóm đó trả thù”. 

Thực tế cho thấy, phần lớn học sinh đều nhận thức được đúng – sai. Tuy nhiên, chỉ nhận thức đúng của đa số luôn không đủ ngăn cản hành vi bạo lực của thiểu số học sinh. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Những văn bản chỉ đạo, những giải pháp phòng chống bạo lực học đường luôn được đưa ra trong xuyên suốt năm học.

Ông Lưu Tiến Quang cho biết: “Một số giải pháp ngành triển khai là xây dựng trường học an toàn trường học thân thiện rồi xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm để các cháu có sự giao lưu, vui chơi, bớt xảy ra chuyện xích mích và ngành cũng đang xây dựng một số tổ tư vấn tâm lý cho học trò để các em có những chia sẻ".

Giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ có vai trò quan trọng nhất trong nắm bắt diễn biến tâm lý của học sinh.

Theo Tiến sĩ Vũ Minh Chiến, giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên, bất kỳ bên nào, từ bản thân học sinh, cha mẹ học sinh hay nhà trường, đều khó đơn phương ngăn chặn bạo lực học đường. Để giảm bạo lực học đường cần có sự đồng hành chặt chẽ. Trong đó, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ có vai trò rõ rệt nhất, vì đủ gần để nắm diễn biến tâm lý của học sinh.

Tiến sĩ Vũ Minh Chiến cho biết: “Thầy cô cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tâm lý, diễn biến cảm xúc của học sinh, nhất là ở lứa tuổi cuối THCS, đầu THPT. Phụ huynh cũng cần dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với con em mình để sớm phát hiện những biểu hiện bất thường, bởi ở độ tuổi này nhiều em thường ngại tâm sự và có xu hướng chịu đựng một mình. Các bên cần phối hợp xây dựng những chương trình, diễn đàn cụ thể nhằm giúp học sinh có môi trường chia sẻ và giải quyết mâu thuẫn tích cực”.

Có thể thấy phía sau mỗi vụ bạo lực học đường không chỉ là hành vi lệch chuẩn của một vài cá nhân, mà còn là lời cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục và sự thiếu chiều sâu trong mối liên hệ giữa học sinh, giáo viên, cha mẹ và nhà trường. Ngăn chặn bạo lực học đường cần bắt đầu từ gốc: Xây dựng một môi trường học đường an toàn, nhân văn và học sinh được lắng nghe, được chia sẻ, được trợ giúp tâm lý kịp thời.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Xác minh vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ nam sinh lớp 8 nghi bị bạo lực học đường trong thời gian dài, hiện đang nguy kịch sau khi treo cổ tự tử.

Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19

VOV.VN - Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.

Vụ giáo viên bị tố “tác động” vào đầu trẻ ở Hà Tĩnh: Không phải bạo lực học đường

VOV.VN - Trưa 14/4, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc giáo viên mầm non “tác động” vào đầu trẻ tại Trường Mầm non Bắc Hà không cấu thành hành vi bạo lực học đường hay đánh đập trẻ.

