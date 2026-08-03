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Đắk Lắk phát động phong trào nông dân thi đua gắn với chuyển đổi số

Thứ Hai, 21:28, 03/08/2026
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VOV.VN - Chiều 3/8, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031, định hướng gắn với chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong 5 năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk đã thu hút hơn 1,19 triệu lượt hộ nông dân đăng ký tham gia; bình quân mỗi năm gần 239.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Dak lak phat dong phong trao nong dan thi dua gan voi chuyen doi so hinh anh 1
Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn tới được định hướng gắn với chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.

Những nỗ lực đó góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết theo chuỗi giá trị. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ hơn 22.800 hộ nghèo với tổng giá trị trên 102 tỷ đồng, trong đó hơn 4.500 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Quỹ Hỗ trợ nông dân của địa phương cũng tăng lên hơn 106 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 9.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nổi bật là các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng chuyên canh sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Đây được đánh giá là những mô hình có khả năng nhân rộng trong giai đoạn tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tuyên dương 8 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2021-2026; đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031.

Dak lak phat dong phong trao nong dan thi dua gan voi chuyen doi so hinh anh 2
Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2021-2026.

Ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới phong trào theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng chuỗi giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.

“Trong giai đoạn 2026-2031, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững gắn với chuyển đổi số. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, đặc biệt là những mô hình làm tốt, làm hay trong giai đoạn 2021-2026, lấy những mô hình này làm những mô hình điểm để tuyên truyền đến các hội viên, nông dân tại địa bàn của xã để tiếp tục triển khai, đồng thời nhân rộng ra một số xã khác để họ thấy được và làm theo”, ông Dũng khẳng định.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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