Bà H’Giang Niê được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk

Sáng 3/8, Hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt cho Hội.

Cụ thể, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để kiện toàn công tác cán bộ, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu cử theo quy định. Kết quả, bà H’Giang Niê, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea M’Droh, được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ đồng thuận 100%.

Các đại biểu thực hiện quy trình bầu cử bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công Nam)

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội sau khi tỉnh Đắk Lắk thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà H’Giang Niê sinh năm 1985, trình độ cử nhân Giáo dục chính trị, cao cấp lý luận chính trị; là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Bà H’Giang Niê được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Công Nam)

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, bà H’Giang Niê có gần 17 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư M’gar, Bí thư Huyện đoàn Cư M’gar, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và từ ngày 1/7/2025 giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk.