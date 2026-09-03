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Đắk Lắk tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

Thứ Năm, 20:13, 03/09/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong. Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk phát động tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trường học, từ ngày 3/9 đến 3/10.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 700.000 học sinh tại 625 cơ sở giáo dục. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. Dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tai nạn liên quan đến học sinh vẫn diễn biến đáng lo ngại. Ngoài 48 vụ tai nạn làm 24 học sinh tử vong, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 4.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Dak lak tang cuong dam bao an toan giao thong cho hoc sinh hinh anh 1
Cuộc phát động triển khai trực tuyến đến 102 công an xã, phường ở Đắk Lắk.

Để giảm thiểu tai nạn trong lứa tuổi học đường, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trường học tại 102 điểm cầu công an các xã, phường trên toàn tỉnh. Công an tỉnh cũng đưa vào sử dụng phần mềm “Chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông” tại 78 cơ sở giáo dục; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong học đường.

Dak lak tang cuong dam bao an toan giao thong cho hoc sinh hinh anh 2
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức dạy lái xe máy bằng mô hình cho học sinh.

Trong tháng cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường tại Đắk Lắk sẽ tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát tại khu vực cổng trường; kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời rà soát, quản lý những nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết:

 “Ngay sau lễ phát động, lực lượng CSGT huy động tối đa lực lượng triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học mới; tăng cường lực lượng, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tại các điểm vi phạm, ùn tắc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh; rà soát các trường hợp thanh, thiếu niên là học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng để quản lý, giáo dục tại địa bàn. Rà soát các tiệm sửa xe độ, chế để thực hiện cam kết không độ, chế xe; đấu tranh với tội phạm, các hội nhóm mua, bán có biểu hiện tiêu cực trên không gian mạng, ảnh hưởng đến học sinh".

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Đắk Lắk xử phạt hơn 57.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Năm 2024, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt hơn 57.000 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền hơn 112 tỷ đồng. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024 của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, diễn ra chiều nay 9/1.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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