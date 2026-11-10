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Đắk Lắk trao quyết định trúng tuyển đợt 1 cho 218 bác sĩ

Thứ Ba, 15:56, 10/11/2026
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VOV.VN - Sáng 10/11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao quyết định tuyển dụng cho 218 bác sĩ trúng tuyển đợt 1 năm 2026. Các bác sĩ được phân công về công tác tại 6 bệnh viện và 29 trung tâm y tế, trong đó có nhiều đơn vị ở vùng sâu, vùng xa.

Trong số 218 bác sĩ trúng tuyển, bác sĩ y khoa chiếm số lượng chủ yếu, tiếp đến là bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng và bác sĩ răng hàm mặt.

46 bác sĩ đã được phân công công tác tại 6 bệnh viện tuyến tỉnh gồm: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ và Bệnh viện Đa khoa khu vực 333.

28 bác sĩ về công tác tại 4 trung tâm y tế tuyến tỉnh là: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên. Còn lại 144 bác sĩ về nhận nhiệm vụ tại 18 trung tâm y tế khu vực, trong đó có các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Dak lak trao quyet dinh trung tuyen dot 1 cho 218 bac si hinh anh 1
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trao quyết định cho một số bác sĩ trúng tuyển.

Việc tuyển dụng bổ sung bác sĩ đợt này góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Qua đó, giảm áp lực cho đội ngũ y tế hiện có, hạn chế tình trạng chuyển tuyến, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.

Nhận quyết định trúng tuyển và về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ, bác sĩ trẻ H Noel Kbuôr bày tỏ: “Tôi sẽ nỗ lực cống hiến những kiến thức đã học được tại Trường Đại học Y Dược Huế để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào mình. Đồng thời, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức từ những anh chị đi trước để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, làm sao để vững vàng phục vụ bà con buôn làng và nhân dân ở tỉnh Đắk Lắk".

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Đắk Lắk bố trí 484 tỷ đồng phát triển 7 dự án y tế số

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026–2030.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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